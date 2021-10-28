Неймар о словах про ЧМ-2022: Люди меня неправильно поняли

Неймар прокомментировал свои слова о том, что Чемпионат мира 2022 может стать для него последним. "Я же не знаю, что может произойти завтра", – приводит его слова L`Equipe.

"Люди совсем неправильно поняли мои слова. Да, я сказал, что этот чемпионат мира может стать последним для меня, и я должен подойти к нему в лучшей форме. Я отдам все силы, потому что с таким настроем я выхожу на любую игру.

Если завтра мне предстоит сыграть, то я выхожу на поле так, словно это последний матч в моей жизни. Точно так же я настраиваюсь на предстоящий Чемпионат мира. Я же не знаю, что может произойти завтра.

Люди подумали, что я хочу уйти из сборной и закончить карьеру. Я хотел сказать, что настраиваюсь на этот турнир как на последний. Почему? Потому что неизвестно, что может случиться в будущем", – сказал Неймар.

В этом сезоне Неймар провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 100 миллионов евро.