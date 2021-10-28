  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси может пропустить матч против Лилля
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси может пропустить матч против Лилля

Франция
(1 голосов)

У аргентинца повреждение

Месси может пропустить матч против Лилля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино объяснил, почему нападающий Лионель Месси пропустил тренировку перед матчем Лиги 1 против "Лилля". У аргентинца мышечное повреждение, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe.

"После игры с "Марселем" он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси мышечное повреждение, он работал индивидуально.

Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть", – заявил Почеттино.

Матч 12 тура Лиги 1 "ПСЖ" – "Лилль" начнется в 22:00 по киевскому времени.

В этом сезоне Месси 4 раза выходил на поле в матчах Лиги 1, но ни разу не отличился результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси ПСЖ Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prockop4uck (Киев)
28.10.2021 в 19:59
Пора уже в тренеры идти, у барсы как раз вакансия свободная. Все равно как футболист уже года три как закончился.
Ответить
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
28.10.2021 в 20:12
прокопчук - результат пьяного зачатия
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...