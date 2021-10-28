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Месси может пропустить матч против Лилля
У аргентинца повреждение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино объяснил, почему нападающий Лионель Месси пропустил тренировку перед матчем Лиги 1 против "Лилля". У аргентинца мышечное повреждение, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe.
"После игры с "Марселем" он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси мышечное повреждение, он работал индивидуально.
Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть", – заявил Почеттино.
Матч 12 тура Лиги 1 "ПСЖ" – "Лилль" начнется в 22:00 по киевскому времени.
В этом сезоне Месси 4 раза выходил на поле в матчах Лиги 1, но ни разу не отличился результативными действиями.
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