Месси может пропустить матч против Лилля

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино объяснил, почему нападающий Лионель Месси пропустил тренировку перед матчем Лиги 1 против "Лилля". У аргентинца мышечное повреждение, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe.

"После игры с "Марселем" он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси мышечное повреждение, он работал индивидуально.

Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть", – заявил Почеттино.

Матч 12 тура Лиги 1 "ПСЖ" – "Лилль" начнется в 22:00 по киевскому времени.

В этом сезоне Месси 4 раза выходил на поле в матчах Лиги 1, но ни разу не отличился результативными действиями.