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ПСЖ – Лилль. Прогноз матча Лиги 1 на 29.10.2021
Будущий чемпион против действующего
Getty Images / Global Images Ukraine
ПСЖ
"Пари Сен-Жермен" в последние недели прервал впечатляющую серию побед в Лиге 1, сначала проиграв "Ренну" (0:2) на выезде, а затем поделив очки с "Марселем" (0:0) в дерби Франции с удалением Хакими. Команда Маурисио Почеттино не то, чтобы стала играть хуже. Скорее серия держалась на удачи и перфомансах суперзвёзд.
Месси всё ещё находится в поисках первого гола в чемпионате Франции, Серхио Рамос всё ещё лечится, в лазарет к нему присоединились Верратти и Мбаппе. Суператака лишь однажды в последних 9 матчах во всех турнирах забила больше двух мячей за матч, не впечатляет и защита – лишь три сухих игры за этот отрезок. Зато хоть на "Парк де Пренс" играют как надо, выиграл все игры сезона дома.
Лилль
На "Лилль" больно смотреть в этой кампании. От чемпионской команд Галтье не осталось и следа. Кроме впечатляющей победы над дерзким "Марселем" (2:0) "доги" не провели ни единого вразумительного матча. Ставка на ЛЧ не сработала – там и поражение "РБ Зальцбургу" (2:1), и ничья с "Севильей" (0:0) дома, по игре не очевидная.
Позиционная оборона из едва ли не самой надёжной в Европе превратился в просто крепкую, много пропускают со стандартов, а в атаке в основном полагаются только на быстрые атаки, лишившись прошлогодней вариативности. Из плюсов – существенно подрос Джонатан Дэвид, забив 7 мячей в кампании. На фоне голевого молчания Йылмаза это выручает.
Статистика и факты
- ПСЖ выиграл 8 последних домашних матчей в Лиге 1
- ПСЖ лишь однажды забил больше двух голов в 9 последних матчах во всех турнирах
- Месси не забивал в Лиге 1
- Джонатан Дэвид забил 7 голов в Лиге 1
- В 5 из 6 последних встречах команд было забито меньше 3 голов
Личные встречи
В Лиге 1 соперники встречались 48 раз. У ПСЖ 19 побед, у "Лилля" – 11. Ещё 18 матчей завершились вничью. ПСЖ не забивал "догам" в трёх последних матчах, проиграв два последних с идентичным счётом 1:0.
Ориентировочные составы
ПСЖ: Навас – Керер, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Эррера, Гейе – Ди Мария, Месси, Неймар – Икарди
Лилль: Грбич – Рейнилду, Джало, Фонте, Челик – Бамба, Шека, Санчеш, Веа – Йылмаз, Дэвид
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ПСЖ – Лилль от UA-Футбол
Текущие формы команд несопоставимы, но "Лилль" в последние годы умеет помучать Париж. С первым голом ПСЖ придётся пострадать, но в итоговой победе можно не сомневаться. Прогноз: победа ПСЖ 2:0.
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