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Анелька о Месси: У этого футболиста 6 Золотых мячей, а он не показывает выдающуюся игру

Франция
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Француз считает, что Неймара, если сравнить их с Месси, критикуют несправедливо

Анелька о Месси: У этого футболиста 6 Золотых мячей, а он не показывает выдающуюся игру

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька высказался об адаптации Лионеля Месси в "ПСЖ" и слабой форме Неймара. "Неймар проходит через сложный момент", – приводит его слова Daily Mail.

"Мы многого требуем от Неймара, но можно относиться так и к Месси. С самого начала сезона его игру не назвать выдающейся. У этого футболиста шесть Золотых мячей, а он не показывает выдающуюся игру.

Неймар проходит через сложный момент. Раз тренер думает, что он должен играть, чтобы вернуться на свой уровень, то заставляет Неймара выходить на поле. Убрав его из состава или заменив, Почеттино может сломить его и ничего не исправить.

Кроме того, у Неймара большая зарплата. Это звезда французского и мирового футбола. Неймар – один из лучших в чемпионате, и сейчас он борется за то, чтобы показать это. Он может не делать на поле ничего, но зато потом сделает все. Никогда не знаешь, что произойдет с ним на поле. Почеттино доверяет ему. И даже без Неймара все в порядке, команда продолжает побеждать", – сказал Анелька в комментарии RMC.

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Напомним, что у Неймара с Месси 4 гола и 2 голевых передачи в этом сезоне на двоих. Первый так и не забил в Лиге чемпионов, а второй в Лиге 1.

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В статье: Лионель Месси Неймар ПСЖ
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
29.10.2021 в 21:07
Его максимум-три мяча. Все остальное притянуто за уши.
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