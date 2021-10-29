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ПСЖ – Лилль 2:1. Без Месси лучше

Франция
Обновлено
(2 голосов)

Очередной камбек без участия Месси

ПСЖ – Лилль 2:1. Без Месси лучше

Фото: Paris Saint-Germain/Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 12-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Лилль 2:1

Голы: Маркиньос (74), Ди Мария (88) – Дэвид (31)

ПСЖ: Доннарумма – Керер (Дагба, 65), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 65) – Вейналдум (Дракслер, 84), Данилу, Гейе – Ди Мария (Эррера, 90+3), Месси (Икарди, 46), Неймар

Лилль: Грбич – Рейнилду, Джало, Фонте, Челик – Бамба (Языджи, 90), Санчеш, Шека, Иконе (Веа, 79) – Йылмаз (Онана, 75), Дэвид

Предупреждения: Неймар (86) – Рейнилду (5), Йылмаз (36), Санчеш (57), Челик (63), Грбич (85)

“Пари Сен-Жермен” отомстил “Лиллю” за два поражения в прошло сезоне, вместе с которыми “догам” достался и титул Лиги 1. “Лилль” больше часа игрового времени показывал футбол прошлогоднего образца, долго вёл в счёте, но затем посыпался и заслуженно проиграл. Будущий чемпион обыграл нынешнего, и нет ничего более закономерного.

Четвертую победу кряду Париж добывает на последних минутах – тенденция нездоровая, хотя усомниться в справедливости итогового результата нельзя. Вновь первый тайм без голов, включение на вторую половину и победа. Во Франции такого пока хватает, но что будет в Европе, покорение которой является единственной целью этой команды?

Лионель Месси провёл уже пятый матч в Лиге 1 без голов, пока что демонстрируя себя только в Лиге Чемпионов. Сегодня лучшего футболиста в истории заменили прямо в перерыве. Унизительно для аргентинца, но всё дело в его здоровье. Микротравмы не дают Лео провести и два тура подряд, и конечно делать глобальные выводы по смазанному началу карьеры в новом клубе смешно. Это же Месси, черт подери!

Зато без него во второй половине команда выглядела здоровее, и сумела совершить камбек. Не было сегодня и Мбаппе, а Неймар в кои-то веки был заметен не только на мяче, но и без него, отрабатывая в прессинге. И о чудо, ПСЖ был местами похож на настоящую команду, на динамо-машину Почеттино. Как и в дебюте Лео на “Парк де Пренс”, его замена на Икарди в очередной раз сыграла на руку, хоть Мауро и обошёлся без голов. Дело не в Месси, а в излишнем количестве суперзвёзд.

“Лилль” повёл в счёте на 30-й минуте благодаря восьмому голу Джонатана Дэвида в Лиге в этой кампании. “Доги” сели в низкий блок, выглядели надёжно, но порой давали сбои – Лео и Ди Мария могли до перерыва и сравнять. В заключительные полчаса Париж полностью зажал соперника у их ворот. Ди Мария и Неймар уничтожали между линий, так что тот факт, что их стеночка увенчала матч победным на 88-й минуте – закономерность. Впечатлило и дерзкое подключение Маркиньоса прямо в позиционной атаке в первом голе ПСЖ, ставшего шоком для оборон “догов”.

Во Франции с ПСЖ всё понятно. Посмотрим на них в Лиге Чемпионов. В ближайшее время будет проверка от “РБ Лейпциг” и ответная игра с разгневанным “Манчестер Сити”. У Лео будет ещё почти месяц на то, чтобы привести себя в порядок и по старой привычке засиять на “Этихад”, заставляя Пепа хвататься за голову. У Почеттино будет время на попытки найти баланс с этим составом, но что-то подсказывает, что эта задача отгадки не имеет.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
30.10.2021 в 00:12
Здається хтось на Мессі зациклився. Так у першому таймі Ліонель не виблискував, отримав пару раз по ногах, вирішили приберегти чи замінили бо мало що виходило? Не відомо! Утім хіба ПСЖ це тільки Мессі? Там зірок вистачає... Той же Неймар, тягав суперника / отримував по повній, але свою справу зробив та допоміг Ді Марії забити переможний гол.
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