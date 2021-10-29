Лига 1, 12-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Лилль 2:1

Голы: Маркиньос (74), Ди Мария (88) – Дэвид (31)

ПСЖ: Доннарумма – Керер (Дагба, 65), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 65) – Вейналдум (Дракслер, 84), Данилу, Гейе – Ди Мария (Эррера, 90+3), Месси (Икарди, 46), Неймар

Лилль: Грбич – Рейнилду, Джало, Фонте, Челик – Бамба (Языджи, 90), Санчеш, Шека, Иконе (Веа, 79) – Йылмаз (Онана, 75), Дэвид

Предупреждения: Неймар (86) – Рейнилду (5), Йылмаз (36), Санчеш (57), Челик (63), Грбич (85)

“Пари Сен-Жермен” отомстил “Лиллю” за два поражения в прошло сезоне, вместе с которыми “догам” достался и титул Лиги 1. “Лилль” больше часа игрового времени показывал футбол прошлогоднего образца, долго вёл в счёте, но затем посыпался и заслуженно проиграл. Будущий чемпион обыграл нынешнего, и нет ничего более закономерного.

Четвертую победу кряду Париж добывает на последних минутах – тенденция нездоровая, хотя усомниться в справедливости итогового результата нельзя. Вновь первый тайм без голов, включение на вторую половину и победа. Во Франции такого пока хватает, но что будет в Европе, покорение которой является единственной целью этой команды?

Лионель Месси провёл уже пятый матч в Лиге 1 без голов, пока что демонстрируя себя только в Лиге Чемпионов. Сегодня лучшего футболиста в истории заменили прямо в перерыве. Унизительно для аргентинца, но всё дело в его здоровье. Микротравмы не дают Лео провести и два тура подряд, и конечно делать глобальные выводы по смазанному началу карьеры в новом клубе смешно. Это же Месси, черт подери!

Зато без него во второй половине команда выглядела здоровее, и сумела совершить камбек. Не было сегодня и Мбаппе, а Неймар в кои-то веки был заметен не только на мяче, но и без него, отрабатывая в прессинге. И о чудо, ПСЖ был местами похож на настоящую команду, на динамо-машину Почеттино. Как и в дебюте Лео на “Парк де Пренс”, его замена на Икарди в очередной раз сыграла на руку, хоть Мауро и обошёлся без голов. Дело не в Месси, а в излишнем количестве суперзвёзд.

“Лилль” повёл в счёте на 30-й минуте благодаря восьмому голу Джонатана Дэвида в Лиге в этой кампании. “Доги” сели в низкий блок, выглядели надёжно, но порой давали сбои – Лео и Ди Мария могли до перерыва и сравнять. В заключительные полчаса Париж полностью зажал соперника у их ворот. Ди Мария и Неймар уничтожали между линий, так что тот факт, что их стеночка увенчала матч победным на 88-й минуте – закономерность. Впечатлило и дерзкое подключение Маркиньоса прямо в позиционной атаке в первом голе ПСЖ, ставшего шоком для оборон “догов”.

Во Франции с ПСЖ всё понятно. Посмотрим на них в Лиге Чемпионов. В ближайшее время будет проверка от “РБ Лейпциг” и ответная игра с разгневанным “Манчестер Сити”. У Лео будет ещё почти месяц на то, чтобы привести себя в порядок и по старой привычке засиять на “Этихад”, заставляя Пепа хвататься за голову. У Почеттино будет время на попытки найти баланс с этим составом, но что-то подсказывает, что эта задача отгадки не имеет.