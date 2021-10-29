Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ – Лилль 2:1. Без Месси лучше
Очередной камбек без участия Месси
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Лига 1, 12-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Лилль 2:1
Голы: Маркиньос (74), Ди Мария (88) – Дэвид (31)
ПСЖ: Доннарумма – Керер (Дагба, 65), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 65) – Вейналдум (Дракслер, 84), Данилу, Гейе – Ди Мария (Эррера, 90+3), Месси (Икарди, 46), Неймар
Лилль: Грбич – Рейнилду, Джало, Фонте, Челик – Бамба (Языджи, 90), Санчеш, Шека, Иконе (Веа, 79) – Йылмаз (Онана, 75), Дэвид
Предупреждения: Неймар (86) – Рейнилду (5), Йылмаз (36), Санчеш (57), Челик (63), Грбич (85)
“Пари Сен-Жермен” отомстил “Лиллю” за два поражения в прошло сезоне, вместе с которыми “догам” достался и титул Лиги 1. “Лилль” больше часа игрового времени показывал футбол прошлогоднего образца, долго вёл в счёте, но затем посыпался и заслуженно проиграл. Будущий чемпион обыграл нынешнего, и нет ничего более закономерного.
Четвертую победу кряду Париж добывает на последних минутах – тенденция нездоровая, хотя усомниться в справедливости итогового результата нельзя. Вновь первый тайм без голов, включение на вторую половину и победа. Во Франции такого пока хватает, но что будет в Европе, покорение которой является единственной целью этой команды?
Лионель Месси провёл уже пятый матч в Лиге 1 без голов, пока что демонстрируя себя только в Лиге Чемпионов. Сегодня лучшего футболиста в истории заменили прямо в перерыве. Унизительно для аргентинца, но всё дело в его здоровье. Микротравмы не дают Лео провести и два тура подряд, и конечно делать глобальные выводы по смазанному началу карьеры в новом клубе смешно. Это же Месси, черт подери!
Зато без него во второй половине команда выглядела здоровее, и сумела совершить камбек. Не было сегодня и Мбаппе, а Неймар в кои-то веки был заметен не только на мяче, но и без него, отрабатывая в прессинге. И о чудо, ПСЖ был местами похож на настоящую команду, на динамо-машину Почеттино. Как и в дебюте Лео на “Парк де Пренс”, его замена на Икарди в очередной раз сыграла на руку, хоть Мауро и обошёлся без голов. Дело не в Месси, а в излишнем количестве суперзвёзд.
“Лилль” повёл в счёте на 30-й минуте благодаря восьмому голу Джонатана Дэвида в Лиге в этой кампании. “Доги” сели в низкий блок, выглядели надёжно, но порой давали сбои – Лео и Ди Мария могли до перерыва и сравнять. В заключительные полчаса Париж полностью зажал соперника у их ворот. Ди Мария и Неймар уничтожали между линий, так что тот факт, что их стеночка увенчала матч победным на 88-й минуте – закономерность. Впечатлило и дерзкое подключение Маркиньоса прямо в позиционной атаке в первом голе ПСЖ, ставшего шоком для оборон “догов”.
Во Франции с ПСЖ всё понятно. Посмотрим на них в Лиге Чемпионов. В ближайшее время будет проверка от “РБ Лейпциг” и ответная игра с разгневанным “Манчестер Сити”. У Лео будет ещё почти месяц на то, чтобы привести себя в порядок и по старой привычке засиять на “Этихад”, заставляя Пепа хвататься за голову. У Почеттино будет время на попытки найти баланс с этим составом, но что-то подсказывает, что эта задача отгадки не имеет.
Популярное сейчас
- Беседин: Деньги вкладываю в недвижимость. Оно как-то все в масть идет
- Металлист многих бесит, но пользы от него больше, чем от 14 других клубов УПЛ. Отвечаем, почему
- Если бы Металлист зашел в УПЛ прямо сейчас. Анализ возможностей харьковчан на основе кубковых противостояний с элитой
- Стало известно имя футболиста ПСЖ, которого ограбила проститутка-трансвестит
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
Новости по теме
- 20:25 Зарубежные Шахтёр едет в Молдову, Яремчук сыграет против Динамо. Состоялась жеребьёвка группового этапа ЛЧ
- 11:06 Зарубежные Le Parisien: Лидер ПСЖ не покинет столицу Франции в летнее трансферное окно
- 10:03 Зарубежные "У нас куда более важные цели". Почеттино – о поражении ПСЖ в матче за Суперкубок Франции