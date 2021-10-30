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Месси нанес 15 ударов по воротам безрезультатно. Это худший показатель в Лиге 1

Франция
(2 голосов)

Аргентинец пока не впечатляет

Месси нанес 15 ударов по воротам безрезультатно. Это худший показатель в Лиге 1

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вингер "ПСЖ" Лионель Месси был заменен после перерыва в матче чемпионата Франции с "Лиллем" (2:1). Вместо него на поле вышел Мауро Икарди. Таким образом, аргентинец продлил безрезультативную серию в Лиге 1 до 5 поединков.

В сумме Месси нанес 15 безголевых ударов – больше всех остальных игроков в текущем чемпионате. При этом в створ ворот форвард попал только 4 раза.

Спустя два месяца в Париже, Месси забивал за "ПСЖ" только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с "Манчестер Сити" (2:0). Кроме этого, Лионель сделал дубль в ворота "Лейпцига" (3:2).

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В статье: Лионель Месси Лига 1 ПСЖ Лилль
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Источник:
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Комментарии (4)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.10.2021 в 13:30
Мессі начал подражать Кормільцю...
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0
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.10.2021 в 12:27
ЛеоМессіGoldenDILDO з НАГРАНОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ 555+++ МЛН ЄВРО З НЕзаслуженими ЗМ - демонструє ФЕЄРІЮ ФУТБОЛУ 2:8 ФІНАЛУ ЛЧ З БАВАРІЄЮ - ЕФЕКТ ДЕЖАВЮ - ДОПІНГований ЕГОЇСТ-ПІШОХІД ЛеоМессі виходить на ПІК своєї справжньої форми
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+8
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.10.2021 в 12:23
Що ще треба ДОВОДити
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+8
-1
Одессамама (Одесса)
30.10.2021 в 12:01
Да отстаньте уже от Месси и Рональду. Дайте им спокойно уйти на пенсию. Ждёте от них игры десятилетней давности. Увы, их время практически прошло. Через год они уже в стартовый состав не будут попадать. Ну если только в середняки перейдут. Но это не их тема.
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0
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