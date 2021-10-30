Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси нанес 15 ударов по воротам безрезультатно. Это худший показатель в Лиге 1
Аргентинец пока не впечатляет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер "ПСЖ" Лионель Месси был заменен после перерыва в матче чемпионата Франции с "Лиллем" (2:1). Вместо него на поле вышел Мауро Икарди. Таким образом, аргентинец продлил безрезультативную серию в Лиге 1 до 5 поединков.
В сумме Месси нанес 15 безголевых ударов – больше всех остальных игроков в текущем чемпионате. При этом в створ ворот форвард попал только 4 раза.
Спустя два месяца в Париже, Месси забивал за "ПСЖ" только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с "Манчестер Сити" (2:0). Кроме этого, Лионель сделал дубль в ворота "Лейпцига" (3:2).
Популярное сейчас
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.10.2021
- Камбэк после замены Месси. ПСЖ- Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
- Ракицкий: Я горд, что за великий клуб Зенит сыграл сто матчей
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО