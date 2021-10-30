Месси нанес 15 ударов по воротам безрезультатно. Это худший показатель в Лиге 1

Вингер "ПСЖ" Лионель Месси был заменен после перерыва в матче чемпионата Франции с "Лиллем" (2:1). Вместо него на поле вышел Мауро Икарди. Таким образом, аргентинец продлил безрезультативную серию в Лиге 1 до 5 поединков.

В сумме Месси нанес 15 безголевых ударов – больше всех остальных игроков в текущем чемпионате. При этом в створ ворот форвард попал только 4 раза.

Спустя два месяца в Париже, Месси забивал за "ПСЖ" только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с "Манчестер Сити" (2:0). Кроме этого, Лионель сделал дубль в ворота "Лейпцига" (3:2).