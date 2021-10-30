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У Месси в Париже плохие дни. Но они были и в Барселоне. Яркий пример – полтора года назад против Валенсии
Антигерой дня
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси не любит, когда его меняют. Замену в перерыве он вообще может воспринять как личное оскорбление или публичное унижение. Однако у Почеттино вчера, 29-го октября 2021-го года (матч ПСЖ - "Лилль", 2:1), не было выбора. Месси был обузой для команды.
Шесть потерь мяча, из которых одна на собственной половине поля, всего два овладения мячом в неочевидных ситуациях, один отбор мяча, два подбора. В течение 45-ти минут он только дважды успешно обвел оппонента и самостоятельно продвинулся вперед. У него третий самый плохой процент точности передач среди игроков основного состава ПСЖ (19 пасов с процентом точности 89), только одна ключевая передача. Был одним из худших в единоборствах (девять за тайм, четыре выигранных).
Однако Месси действовал на позиции центрального нападающего и главная его задача – забивать. 0,31 ожидаемых голов (xG) для игрока такого класса – это слезы (два удара, оба мимо). У Почеттино не было другого выбора, кроме как менять Месси и итоговый результат (ПСЖ забил дважды во втором тайме) показал, что это было правильное решение.
У Месси в Париже сплошные плохие дни. В пяти поединках за ПСЖ в Лиге 1 он не совершил ни одного результативного действия. Трудно найти такой период "простоя и засухи" в "Барселоне". Но то, что в Каталонии тоже бывали плохие дни, не секрет.
Один из таковых случился почти полтора года назад, когда "Барса" проиграла "Валенсии" 0:2 на "Месталье". Всего "Барселона" нанесла тогда по воротам соперника четырнадцать ударов, одиннадцать (!) из которых принадлежали Месси. Он бил с площади ворот, из района одиннадцатиметровой отметки, с линии штрафной, с радиуса штрафной площади, с более чем 25-ти метров, и даже головой – все напрасно. Тот матч стал одним из самых ярких примеров голевого расточительства.
Удары Месси по воротам "Валенсии", январь 2020-го; 11 попыток, 4 попадания в створ, 0 голов / скриншот - whoscored
С другой стороны, остальные игроки "Барселоны" вместе взятые пробили по воротам "Валенсии" лишь трижды. Так Лионеля нужно критиковать за не реализацию, или хвалить за активность и нацеленность на ворота? В Лиге 1 ситуация тоже двоякая. Пятнадцать ударов за пять матчей Лиги 1 – топ-показатель. Но только четыре попадания в створ и ни одного взятия ворот – это уже антирекорд французского чемпионата.
Плохие дни продолжаются. От разговоров о полном провале стартового отрезка каденции Месси спасают только матчи Лиги чемпионов.
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