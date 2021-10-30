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Лион – Ланс 2:1. Ткачи возвращаются на победную тропу

Франция
(1 голосов)

Сильный первый тайм решил исход борьбы

Лион – Ланс 2:1. Ткачи возвращаются на победную тропу

Фото: Olympique Lyonnais

Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Ланс" 2:1

Голы: Токо Экамби (25, пен), Ауар (41) – Муинга (61)

"Лион": Лопеш - Эмерсон, Денайер, Боатенг (Диоманде, 77), Дюбуа (Гюсто, 78) – Гимараес (Слимани, 90+1), Какре – Токо Экамби (Шерки, 78), Ауар, Шакири (Тиаго Мендес, 64) – Пакета

"Ланс": Лека – Медина, Дансо, Гради (Боли, 85) – Франковски, Фофана, Дукуре, Клаус (Мачадо, 85) – Сотока (Какута, 46) – Муинга (Жан, 77), Саид (Кошта, 76)

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В статье: Лион Ланс
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