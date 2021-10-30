Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион – Ланс 2:1. Ткачи возвращаются на победную тропу
Сильный первый тайм решил исход борьбы
Фото: Olympique Lyonnais
Лига 1, 11-й тур
Лион, "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" – "Ланс" 2:1
Голы: Токо Экамби (25, пен), Ауар (41) – Муинга (61)
"Лион": Лопеш - Эмерсон, Денайер, Боатенг (Диоманде, 77), Дюбуа (Гюсто, 78) – Гимараес (Слимани, 90+1), Какре – Токо Экамби (Шерки, 78), Ауар, Шакири (Тиаго Мендес, 64) – Пакета
"Ланс": Лека – Медина, Дансо, Гради (Боли, 85) – Франковски, Фофана, Дукуре, Клаус (Мачадо, 85) – Сотока (Какута, 46) – Муинга (Жан, 77), Саид (Кошта, 76)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ФК Мариуполь - Динамо 2:3. Обзор матча и видео голов
- Луческу: Много эгоизма. Игроки Динамо повели себя как любители, а не профессионалы
- Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту
- Анелька о Месси: У этого футболиста 6 Золотых мячей, а он не показывает выдающуюся игру
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...