Гибель Эмилиано Салы: аномальная халатность и жесткий вердикт присяжных

21 января 2019 года легкомоторный самолет Piper Malibu исчез в небе над Ла-Маншем.

В нем летели пилот Дэвид Ибботсон и футболист Эмилиано Сала, только что оформивший переход из "Нанта" в Кардифф Сити". Сумма сделки составила 17 млн евро - это одновременно крупнейший исходящий трансфер "Канареек" и крупнейшая покупка валлийцев.

Тело Салы в итоге нашли в море лишь через две недели после аварии на глубине 67 метров. Останки Ибботсона обнаружить не удалось вовсе.

С тех пор почти три года британская прокуратура вела следствие, и, наконец, оно принесло свои плоды. На скамью подсудимых отправился пилот Дэвид Хендерсон, который изначально должен был лететь с Салой, но предпочел отправиться на выходные в Париж с женой, доверив работу своему коллеге Ибботсону, у которого не было лицензии на коммерческие перелеты.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Horwood

Более того, Ибботсон не мог летать в вечернее и ночное время - он был дальтоник. Из-за этого его дважды предупреждало Управление гражданской авиации Соединенного Королевства.

Фэй Кили, владевшая Piper Malibu через трастовую компанию, предъявила суду письмо от 6 июля 2018-го, которое она отправила Хендерсону и в котором ясно говорила больше не подпускать Ибботсона к управлению самолетом. Тот согласился, но уже через месяц Иббо опять заметили за штурвалом.

О злосчастном полете с Салой Кили, по ее словам, ничего не знала, ведь у Хендерсона "было право принимать и выполнять заказы по своему усмотрению".

Сам Хендерсон на суде объяснял, что хотя у его друга Ибботсона и не было соответствующей лицензии, он налетал свыше 3,5 тысяч часов. Полет же, по его словам, "был относительно простым и полностью соответствовал уровню мастерства Ибботсона".

Дэвид Хендерсон. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Horwood

Следствие, однако, обнаружило в его телефоне СМС, уличающие пилота в попытке замять дело. В частности, в ночь аварии он просил техника Дэвида Смита, обслуживавшего Piper Malibu, "ничего никому не говорить", отметив, что самолет "исчез двадцатью минутами ранее в море".

Дальше Хендерсон проинформировал всех друзей и знакомых, имевших отношение к ситуации: "Иббо разбил самолет и погиб вместе с VIP-пассажиром. Чертова катастрофа. Будет расследование. Этот самолет откроет ящик Пандоры. Я бы предпочел, чтобы все молчали и не давали комментариев".

Ближе к утру Хендерсон также набрал Кили и сообщил о трагедии ей: "Привет, Фэй! У меня плохие новости. Ибботсон разбил самолет ночью. Он и его пассажир погибли. Пассажиром был известный футболист, поэтому я боюсь, что впереди будет большое расследование. Прежде чем отвечать на любые вопросы, нам нужна юридическая консультация".

If reports are true that Emiliano Sala was being flown from Nantes to Cardiff on a Piper Malibu, serious questions meed to be asked of all parties involved. A single engine prop plane is not appropriate for that flight. Why wasn't a twin engine jet used? pic.twitter.com/pFSAWcUfxZ