Гибель Эмилиано Салы: аномальная халатность и жесткий вердикт присяжных

21 января 2019 года легкомоторный самолет Piper Malibu исчез в небе над Ла-Маншем.

В нем летели пилот Дэвид Ибботсон и футболист Эмилиано Сала, только что оформивший переход из "Нанта" в Кардифф Сити". Сумма сделки составила 17 млн евро - это одновременно крупнейший исходящий трансфер "Канареек" и крупнейшая покупка валлийцев.

Тело Салы в итоге нашли в море лишь через две недели после аварии на глубине 67 метров. Останки Ибботсона обнаружить не удалось вовсе.

С тех пор почти три года британская прокуратура вела следствие, и, наконец, оно принесло свои плоды. На скамью подсудимых отправился пилот Дэвид Хендерсон, который изначально должен был лететь с Салой, но предпочел отправиться на выходные в Париж с женой, доверив работу своему коллеге Ибботсону, у которого не было лицензии на коммерческие перелеты.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Horwood

Более того, Ибботсон не мог летать в вечернее и ночное время - он был дальтоник. Из-за этого его дважды предупреждало Управление гражданской авиации Соединенного Королевства.

Фэй Кили, владевшая Piper Malibu через трастовую компанию, предъявила суду письмо от 6 июля 2018-го, которое она отправила Хендерсону и в котором ясно говорила больше не подпускать Ибботсона к управлению самолетом. Тот согласился, но уже через месяц Иббо опять заметили за штурвалом.

О злосчастном полете с Салой Кили, по ее словам, ничего не знала, ведь у Хендерсона "было право принимать и выполнять заказы по своему усмотрению".

Сам Хендерсон на суде объяснял, что хотя у его друга Ибботсона и не было соответствующей лицензии, он налетал свыше 3,5 тысяч часов. Полет же, по его словам, "был относительно простым и полностью соответствовал уровню мастерства Ибботсона".

Дэвид Хендерсон. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Horwood

Следствие, однако, обнаружило в его телефоне СМС, уличающие пилота в попытке замять дело. В частности, в ночь аварии он просил техника Дэвида Смита, обслуживавшего Piper Malibu, "ничего никому не говорить", отметив, что самолет "исчез двадцатью минутами ранее в море".

Дальше Хендерсон проинформировал всех друзей и знакомых, имевших отношение к ситуации: "Иббо разбил самолет и погиб вместе с VIP-пассажиром. Чертова катастрофа. Будет расследование. Этот самолет откроет ящик Пандоры. Я бы предпочел, чтобы все молчали и не давали комментариев".

Ближе к утру Хендерсон также набрал Кили и сообщил о трагедии ей: "Привет, Фэй! У меня плохие новости. Ибботсон разбил самолет ночью. Он и его пассажир погибли. Пассажиром был известный футболист, поэтому я боюсь, что впереди будет большое расследование. Прежде чем отвечать на любые вопросы, нам нужна юридическая консультация".

If reports are true that Emiliano Sala was being flown from Nantes to Cardiff on a Piper Malibu, serious questions meed to be asked of all parties involved. A single engine prop plane is not appropriate for that flight. Why wasn't a twin engine jet used? pic.twitter.com/pFSAWcUfxZ — Adam Petruccione (@AdamPetruccione) January 22, 2019

При этом полицейским или спасателям Хендерсон так и не позвонил, лишь пытаясь спасти свою шкуру, а не людей, которые теоретически могли уцелеть. Как результат, 10 из 12 присяжных признали его виновным. Судья объявит приговор 12 ноября, и он уже известен - пять лет за решеткой.

Еще два года тюрьмы Хендерсону может добавить гражданский суд, если его признают виновным в организации перевозки пассажиров без соответствующей лицензии - здесь присяжных уже не будет, судья вынесет вердикт единолично.

Отметим, что отец Салы скончался от сердечного приступа уже через три месяца после гибели сына. Его сестра тем же летом пыталась покончить с собой - ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Ромина Сала. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Horwood

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