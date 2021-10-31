Франция
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Лига 1. Ницца снова вырвала победу в компенсированное время, камбек Бордо имени Бриана
"Орлы" второй тур кряду выгрызают 3 очка в компенсированное
Фото: OGC Nice
Лига 1, 11-й тур
Анже – Ницца 1:2
Голы: Буфаль 29 (пен) – Делор 57, 90+1
Монпелье – Нант 2:0
Голы: Молле 64, Ваи 71
Труа – Ренн 2:2
Голы: Рами 38, Динжоме 40 – Агерд 9, Терье 81
Страсбур – Лорьян 4:0
Голы: Ажорк 28, Диалло 39, 45+2, Томассон 64
Бордо – Реймс 3:2
Голы: Адли 73, Бриан 78, 90+5 (пен) – Этиките 37, Локо 63
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