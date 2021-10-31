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Лига 1. Ницца снова вырвала победу в компенсированное время, камбек Бордо имени Бриана

Франция
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"Орлы" второй тур кряду выгрызают 3 очка в компенсированное

Лига 1. Ницца снова вырвала победу в компенсированное время, камбек Бордо имени Бриана

Фото: OGC Nice

Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Анже – Ницца 1:2

Голы: Буфаль 29 (пен) – Делор 57, 90+1

Монпелье – Нант 2:0

Голы: Молле 64, Ваи 71

Труа – Ренн 2:2

Голы: Рами 38, Динжоме 40 – Агерд 9, Терье 81

Страсбур – Лорьян 4:0

Голы: Ажорк 28, Диалло 39, 45+2, Томассон 64

Бордо – Реймс 3:2

Голы: Адли 73, Бриан 78, 90+5 (пен) – Этиките 37, Локо 63

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