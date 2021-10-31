Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Азмун больше не нужен. Лион нашел, кем усилить линию атаки
Клуб давно ищет форварда
Французский "Лион" хочет подписать нападающего "Реала" Мариано Диаса. Клуб прекратит попытки трансфера Сердара Азмуна из "Зенита".
28-летний Мариано уже выступал за "Лион" в сезоне 2017/18. Затем он вернулся в "Реал", за который играл с юношеских лет, но закрепиться в составе не удалось.
В этом сезоне нападающий провел за "сливочных" всего 1 матч и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:MSV-Foot
Популярное сейчас
- Колос на матче против Львова разыграет 100 кг сахара
- Тренер Бенфики о ранней замене Яремчука: Нам нужна была свежесть
- Полная украинизация. Жена Марлоса опубликовала фото сына с оскорбительной символикой в сторону Путина
- Проститутка ограбила игрока ПСЖ во время остановки на светофоре
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...