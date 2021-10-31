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Азмун больше не нужен. Лион нашел, кем усилить линию атаки

Франция
(1 голосов)

Клуб давно ищет форварда

Азмун больше не нужен. Лион нашел, кем усилить линию атаки

Новина українською

Французский "Лион" хочет подписать нападающего "Реала" Мариано Диаса. Клуб прекратит попытки трансфера Сердара Азмуна из "Зенита".

28-летний Мариано уже выступал за "Лион" в сезоне 2017/18. Затем он вернулся в "Реал", за который играл с юношеских лет, но закрепиться в составе не удалось.

В этом сезоне нападающий провел за "сливочных" всего 1 матч и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

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В статье: Лион Зенит (Санкт-Петербург) Реал (Мадрид) Сердар Азмун Мариано Диас
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Источник:
MSV-Foot

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