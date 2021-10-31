Азмун больше не нужен. Лион нашел, кем усилить линию атаки

Французский "Лион" хочет подписать нападающего "Реала" Мариано Диаса. Клуб прекратит попытки трансфера Сердара Азмуна из "Зенита".

28-летний Мариано уже выступал за "Лион" в сезоне 2017/18. Затем он вернулся в "Реал", за который играл с юношеских лет, но закрепиться в составе не удалось.

В этом сезоне нападающий провел за "сливочных" всего 1 матч и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.