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Участие Месси в матче с Лейпцигом под вопросом
Форвард испытывает проблемы с коленом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
У форварда "ПСЖ" Лионеля Месси есть небольшие проблемы с коленом, пишет 90min со ссылкой на L’Équipe.
За состоянием аргентинца внимательно следит медперсонал клуба. Вчера, 31 октября, Месси на тренировке работал отдельно с физиотерапевтом. В клубе надеются, что он будет готов к матчу с "РБ Лейпциг", который состоится 3 ноября. Пока нет предпосылок к тому, что Лионель пропустит встречу Лиги чемпионов.
Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с "Лиллем" (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние.
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