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Участие Месси в матче с Лейпцигом под вопросом

Франция
(1 голосов)

Форвард испытывает проблемы с коленом

Участие Месси в матче с Лейпцигом под вопросом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

У форварда "ПСЖ" Лионеля Месси есть небольшие проблемы с коленом, пишет 90min со ссылкой на L’Équipe.

За состоянием аргентинца внимательно следит медперсонал клуба. Вчера, 31 октября, Месси на тренировке работал отдельно с физиотерапевтом. В клубе надеются, что он будет готов к матчу с "РБ Лейпциг", который состоится 3 ноября. Пока нет предпосылок к тому, что Лионель пропустит встречу Лиги чемпионов.

Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с "Лиллем" (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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Источник:
90min

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Комментарии (7)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 19:15
Якшо Мессі закінчить кар'єру,то чим будуть займатися окремі не дороблені форумчани цього сайту???
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 18:55
Это финиш. Ещё в межсезонье попробовать избавиться!
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+1
-1
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Loader (Днепр)
01.11.2021 в 19:07
Финиш, это Рамос.
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
01.11.2021 в 18:13
Вік бере своє незважаючи на зірковість...
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0
0
prockop4uck (Киев)
01.11.2021 в 18:20
Ибру в 40 не берет, Роналду в 36 не берет, месси в 34 после 1 отыгранного тайма в лиге фермеров устал. Бедненький.
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+2
0
Cerega15 (Kherson)
01.11.2021 в 18:27
Ибра не в счет, инопланетянин какой-то.
0
0
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Loader (Днепр)
01.11.2021 в 18:35
Кто-то быстро забыл, как Ибра в МЮ рвал кресты в 2017 на полгода или его колено тогда же на два месяца. Или постоянные проблемы с ахиллом по месяцу, или снова колено на 4 месяца в 2021. У Ибры вообще немерено травм, плохой пример.
0
-2


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