Участие Месси в матче с Лейпцигом под вопросом

У форварда "ПСЖ" Лионеля Месси есть небольшие проблемы с коленом, пишет 90min со ссылкой на L’Équipe.

За состоянием аргентинца внимательно следит медперсонал клуба. Вчера, 31 октября, Месси на тренировке работал отдельно с физиотерапевтом. В клубе надеются, что он будет готов к матчу с "РБ Лейпциг", который состоится 3 ноября. Пока нет предпосылок к тому, что Лионель пропустит встречу Лиги чемпионов.

Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с "Лиллем" (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние.