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Рекорд чемпионата Франции. ВИДЕО, как форвард Сент-Этьена забил гол с 68 метров
Вот это ударил!
фото - ФК Сент-Етьєн
Матч "Метц" - "Сент-Этьен" вряд ли привлекал внимание, ведь встречались аутсайдеры Лиги 1. Но именно в этом поединке произошло уникальное событие для чемпионата Франции. Форвард "Сент-Этьена" Вахби Хазри забил гол с наибольшего расстояния, по крайней мере, с того момента, как фиксируется такой показатель (а это с 2006-го года).
На 16-й минуте при счете 1:0 в пользу "Метца" Хазри подхватил мяч в собственной штрафной, продвинулся вперед и нанес удар со своей половины поля по воротам соперника. Голкипер вышел к линии штрафной, поэтому не смог спасти. Удар был нанесен с 68 метров и теперь будет ориентиром для других игроков чемпионата Франции.
Игра в итоге завершилась со счётом 1:1.
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E͟x͟e͟m͟p͟l͟e͟ : "Le but de Wahbi Khazri avec l'@ASSEofficiel" pic.twitter.com/m8P2hLm2pJ
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