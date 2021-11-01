  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Рекорд чемпионата Франции. ВИДЕО, как форвард Сент-Этьена забил гол с 68 метров
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рекорд чемпионата Франции. ВИДЕО, как форвард Сент-Этьена забил гол с 68 метров

Франция
(2 голосов)

Вот это ударил!

Рекорд чемпионата Франции. ВИДЕО, как форвард Сент-Этьена забил гол с 68 метров

фото - ФК Сент-Етьєн

Новина українською

Матч "Метц" - "Сент-Этьен" вряд ли привлекал внимание, ведь встречались аутсайдеры Лиги 1. Но именно в этом поединке произошло уникальное событие для чемпионата Франции. Форвард "Сент-Этьена" Вахби Хазри забил гол с наибольшего расстояния, по крайней мере, с того момента, как фиксируется такой показатель (а это с 2006-го года).

На 16-й минуте при счете 1:0 в пользу "Метца" Хазри подхватил мяч в собственной штрафной, продвинулся вперед и нанес удар со своей половины поля по воротам соперника. Голкипер вышел к линии штрафной, поэтому не смог спасти. Удар был нанесен с 68 метров и теперь будет ориентиром для других игроков чемпионата Франции.

Игра в итоге завершилась со счётом 1:1.

Читайте такжеКонкурент Ярмоленко. Форвард Чехии забил Шотландии с центра поля - ВИДЕО

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вахби Хазри Сент-Этьен лучшие голы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Матч Футболович
01.11.2021 в 19:13
вратарь - плуг... забивший - парень не плохо видит поле и исполнил здОрово, хороший гол
Ответить
0
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.11.2021 в 18:44
+
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...