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Месси сравнил трио МСН в Барселоне и МНМ в Пари Сен-Жермен

Франция
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Месси сравнил трио МСН в Барселоне и МНМ в Пари Сен-Жермен

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сравнил экс-трио каталонской "Барселоны" Месси-Неймар-Суарес с текущей парижской тройкой Месси-Неймар-Мбаппе. Цитирует Лео Sport.es.

"Это совершенно разные трио, их нельзя сравнивать. Суарес – девятка, он не Мбаппе. Луис больше бомбардир, чем раньше, настоящий центральный форвард. Килиан – это больше о мощи, он "убивает" оппонентов на пространстве. У них разная манера игры. Трудно сравнивать. Мне посчастливилось быть в этом замечательном трио в "Барселоне". Я надеюсь, что в "ПСЖ" мы добьемся тех же успехов".

"Раздевалка многое упростила для меня. У нас с Неймаром отличные взаимоотношения, даже несмотря на то, что мы долго не играли вместе. Килиан поначалу не знал, останется он или уйдет. К счастью, сейчас мы замечательно ладим".

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В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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