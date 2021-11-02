Месси сравнил трио МСН в Барселоне и МНМ в Пари Сен-Жермен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сравнил экс-трио каталонской "Барселоны" Месси-Неймар-Суарес с текущей парижской тройкой Месси-Неймар-Мбаппе. Цитирует Лео Sport.es.

"Это совершенно разные трио, их нельзя сравнивать. Суарес – девятка, он не Мбаппе. Луис больше бомбардир, чем раньше, настоящий центральный форвард. Килиан – это больше о мощи, он "убивает" оппонентов на пространстве. У них разная манера игры. Трудно сравнивать. Мне посчастливилось быть в этом замечательном трио в "Барселоне". Я надеюсь, что в "ПСЖ" мы добьемся тех же успехов".