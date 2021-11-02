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Месси отправится на лечение в Испанию

Франция
(1 голосов)

Футболист восстанавливается от травмы

Месси отправится на лечение в Испанию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси может пропустить несколько матчей из-за травмы колена, пишет Infobae.

Повреждение аргентинца требует более долгого восстановления. Лионель планирует поехать в Испанию, чтобы пройти курс лечения.

В "ПСЖ" уже сообщили, что Месси пропустит матч 4-го тура Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" из-за проблем с коленом. Аргентинец жалуется на дискомфорт в подколенном сухожилии слева и боль в колене после ушиба.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
02.11.2021 в 17:37
А почєму не до Ворохти?
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Цап-царап (Харків)
02.11.2021 в 17:18
А чому не до Аргентини?..
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