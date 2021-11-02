Месси отправится на лечение в Испанию

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси может пропустить несколько матчей из-за травмы колена, пишет Infobae.

Повреждение аргентинца требует более долгого восстановления. Лионель планирует поехать в Испанию, чтобы пройти курс лечения.

В "ПСЖ" уже сообщили, что Месси пропустит матч 4-го тура Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" из-за проблем с коленом. Аргентинец жалуется на дискомфорт в подколенном сухожилии слева и боль в колене после ушиба.