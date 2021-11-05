Проблема не в колене. В мадридской клинике врачи внесли ясность касательно травмы Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси посетил клинику в Мадриде для прохождения планового лечения.

Аргентинец прошел два сеанса терапии для подколенного сухожилия в левой ноге, это повреждение беспокоит его с начала сентября. Тогда он получил травму в поединке квалификации на ЧМ-2022 с Венесуэлой (3:1). По информации AS, жалоб именно на колено у Месси нет.

Что интересно, ранее в столичной испанской клинике проходили лечение другие игроки "ПСЖ", например, Неймар. Почеттино заменил Месси во время матча Лиги 1 против "Лилля" (2:1). Лионель уже пропустил матч с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов.