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Проблема не в колене. В мадридской клинике врачи внесли ясность касательно травмы Месси

Франция
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Детали из Испании

Проблема не в колене. В мадридской клинике врачи внесли ясность касательно травмы Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси посетил клинику в Мадриде для прохождения планового лечения.

Аргентинец прошел два сеанса терапии для подколенного сухожилия в левой ноге, это повреждение беспокоит его с начала сентября. Тогда он получил травму в поединке квалификации на ЧМ-2022 с Венесуэлой (3:1). По информации AS, жалоб именно на колено у Месси нет.

Что интересно, ранее в столичной испанской клинике проходили лечение другие игроки "ПСЖ", например, Неймар. Почеттино заменил Месси во время матча Лиги 1 против "Лилля" (2:1). Лионель уже пропустил матч с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AS

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