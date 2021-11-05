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Месси пропустит матч с Бордо

Франция
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Аргентинец восстанавливается от травмы

Месси пропустит матч с Бордо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал о восстановлении от травмы нападающего команды Лионеля Месси.

"Месси не сыграет с "Бордо". Лионель поедет в национальную команду. Надеемся, что Месси сможет сыграть за сборную Аргентины, а потом поможет "ПСЖ", — приводит слова Почеттино RMC Sport.

"ПСЖ" встретится с "Бордо" в матче 13-го тура чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец забил три мяча в восьми матчах за "ПСЖ".

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино ПСЖ
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