Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси выиграл Золотой мяч в седьмой раз, утверждает португальское медиа RTP.

По данным источника, футболиста уже уведомили, что по итогам голосования он стал обладателем награды. Месси уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.

Ранее появлялись новости с утекшим списком голосования, в котором победил нападающий "Баварии" Роберт Левандовский.

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Напомним, что Золотой мяч вручат 29 ноября в Париже.