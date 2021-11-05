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Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч

Франция
(5 голосов)

Продолжаются спекуляции вокруг награды

Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси выиграл Золотой мяч в седьмой раз, утверждает португальское медиа RTP.

По данным источника, футболиста уже уведомили, что по итогам голосования он стал обладателем награды. Месси уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.

Ранее появлялись новости с утекшим списком голосования, в котором победил нападающий "Баварии" Роберт Левандовский.

Читайте такжеВ сети появились результаты голосования за Золотой мяч

Напомним, что Золотой мяч вручат 29 ноября в Париже.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Золотой мяч
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Источник:
rtp.pt

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Комментарии (13)
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Лекарь (село Дарница)
05.11.2021 в 20:18
Месси это уже живая легенда футбола, он реально превзошел своего соотечественника - Марадону (хоть тот и стал Чемпионом Мира). Но вот почему именно он должен выиграть ЗМ - для меня загадка. Для меня Левандовски и Салах два главных претендента, особенно первый.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
05.11.2021 в 20:02
Если этот чмошник действительно «выиграл» ЗМ. Тогда грош цена франц футболу и этой награде. Идиотизм и грабеж. Столько классных футболистов показывают выдающиеся достижения.
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+2
0
Inactive (Харків)
05.11.2021 в 19:57
Если Месси получит в этом году ЗМ то это полная дискредитация трофея и его ценность в глазах адекватных людей упадет до нуля
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+3
0
dalexx (Украина)
05.11.2021 в 19:50
А болт ему!
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+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.11.2021 в 19:48
Я понял ! Геи и сепары за Мессси.... Хоть засветятся....
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
05.11.2021 в 19:25
С какого перепуга??? ...
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.11.2021 в 19:09
Що це Чергова спекуляція чи підготовка футбольної громади... Так за Мессі два аргументи Нарешті Ліонель здобув трофей і у збірній. І ЗМ може отримати гравець парижан. Утім куди подіти індивідуальні досягнення Левандовського? Та і "не видатні" матчі клубів за які Лео грав То буде приз "За видатні досягнення у футболі" Так я за МЕССІ, але того хто рвав всіх суперників декілька років тому.
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+1
-1
football_soccer (Украина)
05.11.2021 в 19:27
ну, если учесть, что ЗМ вручают по итогам сезона 20/21 то Месси может получить мяч, как игрок тогда еще Барселоны.
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0
-1
Papajah (Харьков)
05.11.2021 в 19:08
Месси конечно легенда, но мяч действительно заслуживает Роберт
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+5
0
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Просто Квашин (Харьков)
05.11.2021 в 19:04
Барселиниус прочитает, обоссытся от радости ... А в ихнем гей-клубе наливать будут бесплатно...
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0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
05.11.2021 в 18:57
ну если он опять получит ЗМ то явно всё куплено, мало того что прошлый левейший а тут и в этом?? за что??? ) явно всё куплено, Лёва держись ))
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+4
-2
emart57 (Киев)
05.11.2021 в 18:54
Обожаю Месси, но поляк заслужил.
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
05.11.2021 в 19:05
За "обожаю Месси" ответишь !!! Перед Барселиниусом-геем !!!!
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0
-2


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