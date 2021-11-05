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Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч
Продолжаются спекуляции вокруг награды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси выиграл Золотой мяч в седьмой раз, утверждает португальское медиа RTP.
По данным источника, футболиста уже уведомили, что по итогам голосования он стал обладателем награды. Месси уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football.
В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.
Ранее появлялись новости с утекшим списком голосования, в котором победил нападающий "Баварии" Роберт Левандовский.
Напомним, что Золотой мяч вручат 29 ноября в Париже.
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