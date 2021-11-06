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Жиру: Возвращение Бензема внесло тактический дисбаланс в игру сборной Франции

Франция
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Нападающий раскритиковал соотечественника

Жиру: Возвращение Бензема внесло тактический дисбаланс в игру сборной Франции

Фото: Sports.ru/автор невідомий

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Форвард "Милана" Оливье Жиру дал комментарий о том, почему его не вызывают в сборную Франции, и о возвращении форварда "Реала" Карима Бензема в национальную команду:

"Как и любой другой человек, я узнаю список вызванных игроков, когда его объявляет тренер. Только он решает. Могу понять его. Кто я в его глазах, чтобы он вызывал меня в первую очередь? Только он принимает решения. Но я бы оценил, если бы меня предупредили. Кое-кому Дешам сообщал об этом заранее.

Возвращение Бензема внесло тактический дисбаланс в игру сборной Франции. Я говорю об этом честно. Ничего не имею против Карима. Многое произошло не по его воле. Франции удалось преодолеть эту проблему спустя долгое время. Мы увидели это в Лиге наций. Но на это ушло много времени.

Карим быстро изменил стиль игры, который существовал в сборной Франции на протяжении 5 лет. Такие изменения не должны происходить в одночасье. Особенно на таком важном турнире, как Евро. Нужно было найти тактические ориентиры. У нас с Каримом разные стили игры.

У нас с Бензема никогда не было проблем. Карим изменился, повзрослел и добился большого прогресса. Во время Евро атмосфера была хорошей. Каждый день мы ели за одним столом", – сказал Жиру.

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В статье: Карим Бензема Оливье Жиру Реал (Мадрид) Милан Национальная сборная Франции
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Источник:
Sports.fr

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