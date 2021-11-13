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Икарди передал Ванде все права на состояние до 2050 года. Нападающий может покинуть ПСЖ, чтобы сосредоточиться на отношениях
Что будет дальше?
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "ПСЖ" Мауро Икарди продолжает исправлять свои ошибки. Теперь аргентинец подписал контракт, который предоставляет его жене Ванде права на все доходы и имущество до 2050 года. Об этом сообщает Daily Star.
Ванда, которая еще и является агентом Икарди, стала единоличным владельцем его состояния, а также спортивного имиджа. Таким образом, Мауро хочет показать то, что жена ему нужна и окончательно вернуть ее.
Также GFFN сообщает, что нападающий еще может покинуть "Пари Сен-Жермен" для того, чтобы больше беспокоиться о семье и сосредоточиться на личных отношениях. Пока он недоволен своим статусом в парижском клубе. Аргентинец хочет сменить обстановку на более спокойную.
Отметим, что пара снова вместе, ведь недавно Мауро выклал их совместное фото с ОАЭ.
В этом сезоне на счету Икарди три гола в 14 матчах. Правда, на поле он провел всего 656 минут (из них лишь 39 – в Лиге чемпионов).
Контракт нападающего с "ПСЖ" действителен до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 25 млн евро.
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