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Икарди передал Ванде все права на состояние до 2050 года. Нападающий может покинуть ПСЖ, чтобы сосредоточиться на отношениях

Франция
(1 голосов)

Что будет дальше?

Икарди передал Ванде все права на состояние до 2050 года. Нападающий может покинуть ПСЖ, чтобы сосредоточиться на отношениях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Мауро Икарди продолжает исправлять свои ошибки. Теперь аргентинец подписал контракт, который предоставляет его жене Ванде права на все доходы и имущество до 2050 года. Об этом сообщает Daily Star.

Ванда, которая еще и является агентом Икарди, стала единоличным владельцем его состояния, а также спортивного имиджа. Таким образом, Мауро хочет показать то, что жена ему нужна и окончательно вернуть ее.

Также GFFN сообщает, что нападающий еще может покинуть "Пари Сен-Жермен" для того, чтобы больше беспокоиться о семье и сосредоточиться на личных отношениях. Пока он недоволен своим статусом в парижском клубе. Аргентинец хочет сменить обстановку на более спокойную.

Отметим, что пара снова вместе, ведь недавно Мауро выклал их совместное фото с ОАЭ.

В этом сезоне на счету Икарди три гола в 14 матчах. Правда, на поле он провел всего 656 минут (из них лишь 39 – в Лиге чемпионов).

Контракт нападающего с "ПСЖ" действителен до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 25 млн евро.

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В статье: Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж) Ванда Нара
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Комментарии (4)
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KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 17:17
То есть весь скандал ради денег был?
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football_soccer (Украина)
13.11.2021 в 17:13
ииииииии в чемпионате мира среди каблуков и оленей победу с огромным отрывом завоевал....... Маурооооо Икаааааарди
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0
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rivnenskyi (Рівне)
13.11.2021 в 17:04
Феноменальна дурниця.
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friday13 (Львів)
13.11.2021 в 16:49
каблук
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+1
0


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