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Доннарумма: Я всегда был основным. То, что остаюсь в запасе, разочаровывает

Франция
(1 голосов)

Напряжение в раздевалке нарастает

Доннарумма: Я всегда был основным. То, что остаюсь в запасе, разочаровывает

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом за место в воротах. "Это нелегко", – приводит его слова Daily Mercato.

"На мои выступления это не влияет, но, разумеется, меня это беспокоит, потому что это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным голкипером, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает.

Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден", – заявил итальянец в эфире TNT Sports.

В текущем сезоне Доннарумма провел 5 матчей в чемпионате Франции за 13 туров. Также итальянец дважды появлялся в воротах "ПСЖ" в рамках Лиги чемпионов.

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В статье: Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Источник:
dailymercato.com

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Комментарии (4)
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Napoli
13.11.2021 в 19:20
Нытик! Сам согласился на роль запасного за бабло, а теперь, видите ли, абидка
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+1
0
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dimonxman again (London)
13.11.2021 в 19:08
ИМХО - долларума сейчас один из лучших в мире (сужу по относительно недавним выступлениям за Милан и Италию). Напоминает чем-то Буффона. Но как человек Кейлор мне больше нравится, поэтому я болею за него. Считаю кто кто, а Кейлор больше заслужил стоять в рамке.
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+1
0
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El_Matador_73 (Одесса)
13.11.2021 в 18:47
Зато зарплата хорошая капает. Ты же этого хотел ДОЛЛАРумма?
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+2
0
zafo46
13.11.2021 в 17:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0


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