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Доннарумма: Я всегда был основным. То, что остаюсь в запасе, разочаровывает
Напряжение в раздевалке нарастает
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом за место в воротах. "Это нелегко", – приводит его слова Daily Mercato.
"На мои выступления это не влияет, но, разумеется, меня это беспокоит, потому что это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным голкипером, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает.
Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден", – заявил итальянец в эфире TNT Sports.
В текущем сезоне Доннарумма провел 5 матчей в чемпионате Франции за 13 туров. Также итальянец дважды появлялся в воротах "ПСЖ" в рамках Лиги чемпионов.
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