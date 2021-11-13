Доннарумма: Я всегда был основным. То, что остаюсь в запасе, разочаровывает

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом за место в воротах. "Это нелегко", – приводит его слова Daily Mercato.

"На мои выступления это не влияет, но, разумеется, меня это беспокоит, потому что это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным голкипером, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает.

Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден", – заявил итальянец в эфире TNT Sports.

В текущем сезоне Доннарумма провел 5 матчей в чемпионате Франции за 13 туров. Также итальянец дважды появлялся в воротах "ПСЖ" в рамках Лиги чемпионов.