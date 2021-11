Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году

Золотой мяч все ещё возбуждает футбольных фанатов на дискуссии. Ни ФИФА, ни УЕФА со своими аналогами не смогли сдвинуть мастодонта в лице France Football с их Ballon D'Or. Причина проста – футбольное сообщество консервативно, а ни одна из альтернативных наград не имеет столь богатой истории присуждения заветного титула "Лучшего в мире футболиста" – французская газета делает это уже 65 лет. Именно поэтому есть значение кто получит Золотой мяч, особенно остро этот вопрос встал в этом году.

Прежде чем перейти к лучшему игроку в истории футбола, обсудим Левандовского. Кажется очевидным, что награду получит Роберт – два мощнейших года: несправедливое не вручение мяча в прошлом с кипой трофеев, индивидуальных достижений и ещё большее количество рекордов в этом. Поляк где-то в стратосфере по статистическим показателям и нет сомнений, что именно он заслужил Золотой мяч не только за прошлый сезон, но и за этот.

С одной стороны, как заявил главный редактор газеты, официально не будет никаких двух Золотых мячей или вручения награды по совокупным заслугам. С другой стороны, это никак не регламентируется, и голосующие журналисты, игроки и тренеры, делая выбор, могут учитывать прошлый сезон.

Ещё раз акцентирую: нет сомнений, что Роберт скорее-всего получит заветный приз, понесет его на фотосессию в постель, чтобы завершить начатое год назад. Лёва сам уже публично декларирует свои претензии на Золотой мяч во всевозможных интервью и комментариях, но этот год – год зла: Суперлига, избежавшая судебного преследования; Тухель, отобравший у Пепа заветный кубок Лиги чемпионов; уход Месси из "Барсы" и "ПСЖ" с невообразимыми трансферами; "Реал", который бесплатно получит Мбаппе. Для полного хаоса не хватало лишь победы Англии на Евро – это бы окончательно лишило футбольный мир конформизма. Но кажется у вселенной остался последний шанс. Последняя возможность окончательно испортить год для рядового футбольного фаната – вручить Золотой мяч кому-то кроме Лёвы. Если же мяч упадет в ноги Месси – будет наибольший резонанс.

