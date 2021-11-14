Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году

Золотой мяч все ещё возбуждает футбольных фанатов на дискуссии. Ни ФИФА, ни УЕФА со своими аналогами не смогли сдвинуть мастодонта в лице France Football с их Ballon D'Or. Причина проста – футбольное сообщество консервативно, а ни одна из альтернативных наград не имеет столь богатой истории присуждения заветного титула "Лучшего в мире футболиста" – французская газета делает это уже 65 лет. Именно поэтому есть значение кто получит Золотой мяч, особенно остро этот вопрос встал в этом году.

Прежде чем перейти к лучшему игроку в истории футбола, обсудим Левандовского. Кажется очевидным, что награду получит Роберт – два мощнейших года: несправедливое не вручение мяча в прошлом с кипой трофеев, индивидуальных достижений и ещё большее количество рекордов в этом. Поляк где-то в стратосфере по статистическим показателям и нет сомнений, что именно он заслужил Золотой мяч не только за прошлый сезон, но и за этот.

С одной стороны, как заявил главный редактор газеты, официально не будет никаких двух Золотых мячей или вручения награды по совокупным заслугам. С другой стороны, это никак не регламентируется, и голосующие журналисты, игроки и тренеры, делая выбор, могут учитывать прошлый сезон.

Ещё раз акцентирую: нет сомнений, что Роберт скорее-всего получит заветный приз, понесет его на фотосессию в постель, чтобы завершить начатое год назад. Лёва сам уже публично декларирует свои претензии на Золотой мяч во всевозможных интервью и комментариях, но этот год – год зла: Суперлига, избежавшая судебного преследования; Тухель, отобравший у Пепа заветный кубок Лиги чемпионов; уход Месси из "Барсы" и "ПСЖ" с невообразимыми трансферами; "Реал", который бесплатно получит Мбаппе. Для полного хаоса не хватало лишь победы Англии на Евро – это бы окончательно лишило футбольный мир конформизма. Но кажется у вселенной остался последний шанс. Последняя возможность окончательно испортить год для рядового футбольного фаната – вручить Золотой мяч кому-то кроме Лёвы. Если же мяч упадет в ноги Месси – будет наибольший резонанс.

Of course Robert Lewandowski took the Champions League trophy to bed ????



The photo we've all been waiting for ????????



???? Instagram: _rl9 pic.twitter.com/bztVaprtM1 — GOAL (@goal) August 24, 2020

И вот Goal.com выпускает свою заметку о Золотом мяче с Лионелем на первом месте, пока изо всех дыр появляются утечки о победившим аргентинце. Комментарии взрываются негодованием: как это так? За что вообще Лионелю давать Золотой мяч?

Аргентинец просто по-хамски начал в "ПСЖ", как для главного перехода лета. На это звание может сколько угодно выдвигать свои претензии Криштиану, но португалец скорее самый громкий трансфер, за счет своей популярности в поп-культуре. Так вот аргентинец настоящий хам: 0 голов за 5 матчей в лиге фермеров – это эпатаж. Как и забить шедевр "Манчестер Сити", а потом нокаутировать "Лейпциг", между делом демонстрируя невозмутимо блеклую игру в Лиге 1.

Если возвращаться к избитому противостоянию с Криштиану, Лионель и тут проигрывает: в то время как португалец героически вытаскивает для "МЮ" ничью против "Аталанты", Месси спокойно восстанавливается после очередного мышечного повреждения, поглядывая за ничьей "парижан" в Лейпциге.

Оглядываясь на это всё, какое вообще может быть оправдание возможному вручению Месси Золотого мяча? Есть уже как минимум два футболиста эффектнее аргентинца, а оправдываться за настолько непопулярное решение обязательно придется. Попытаемся предугадать, что France Football запишут в протокол.

Начать стоит с самого главного – Копа Америка. Пускай и принято считать футбол в Южной Америке второсортным, это не отменяет того, что событие историческое – первый трофей лучшего в мире игрока со сборной всё-таки случился. Для этого ему пришлось играть до 34 лет. Сейчас трудно представить, но истеричный уход из сборной в 2016 году воспринимался как утрата последнего шанса на трофей с национальной командой. Аргентинец не поник и продолжил пытаться завоевать заветную чашу – и вот у него это вышло, спустя 5 лет. Пришлось даже попыхтеть – Лионель стал лучшим бомбардиром турнира с 4 забитыми голами. Кстати про ЕВРО. Во многом трофей аргентинца остается недооцененным именно из-за европейского первенства. Россыпь топовых сборных просто не оставляет выбора любителю европейского футбола – КОПА без шансов прошла незамеченной.

Не забываем про оппонентов Лионеля и их заслугах на уровне сборных. Криштиану – лучший бомбардир ЕВРО с 5 голами (3 с пенальти) + вылет в 1/8 – тускло. Патрик Шик забил столько же, но чудом не взял лучшего бомбардира. Левандовский – 3 гола в 3 играх, но и поляки мимо плей-офф – тускло. Карим – 4 гола в 4 играх, но гениальная обработка после корявого паса Мбаппе – главный хайлайт после турнира. Франция обидно вылетела в 1/8 от Швейцарии. Остается откинуть Жоржиньо и Доннарумму: у первого перфоманс менее яркий, чем у Модрича в 2018, а если в 2014 не давать Золотой мяч Нойеру, то не давать его больше никому из вратарей. Тут Месси на вершине.

Второе – рекорды. Лионель, оставшись на год в Барселоне, после истории с продлением контракта, закрыл гештальт. Побит вечный рекорд Пеле по голам за один клуб и рекорд Хави по матчам за "Барселону". В эру Месси "блауграна" выиграла 36 процентов своих трофеев, в то время как клубу 121 год – слова излишни. На этом малорослый аргентинец не остановился и обошел того же Пеле по голам за Южноамериканские сборные.

22 – столько званий лучшему игроку матча получил аргентинец в прошлом сезоне Примеры. Для сравнения, у Криштиану – 8, а у Левандовского – 11. В мире обзоров и статистики фанаты стали забывать, что значит быть лучшим на поле. От этого бугурт по поводу Золотого мяча Модрича, который, тем не менее, оказал огромное влияние на игру своих команд в год Чемпионата мира. Такое же влияние оказывал Месси на свои команды в прошедшем году, да и во все годы, когда получал Золотой мяч.

Третья причина лишь подытожит первые две – по совокупности в этом году больше никто и не заслужил. Если мы судим с холодной головой и представляем, что респонденты не опираются на прошлый год, то так оно и есть. Трофей со сборной + вечные рекорды + влияние на игру осталось только у Месси. Всем остальным чего-то не хватает. Даже в отвратительном "ПСЖ" "инопланетянин" продолжает выдавать (хотя скорее выжимать из себя) индивидуальные перфомансы на уровне периода в "Барселоне". Роберт лихо проводит уже второй сезон кряду в плане индивидуального перфоманса, но ему недостает результатов со сборной.

Нет сомнений, что Месси ещё заведется, но вызывает тревогу то, как "ПСЖ" позволяет себе раскидываться талантом аргентинца. Токсичная обстановка в клубе негативно повлияет на психику любого игрока, что уж говорить о ранимом Лионеле. В конце концов, Золотой мяч даст почувствовать Месси, что в него верят и тогда всё вернётся на круги своя – посыпятся голы, решающие и красивые, как он это умеет. Чтобы забить гол команде Гвардиолы аргентинцу достаточно включиться всего раз. И этого хватит для победы – в этом настоящий гений.

Этот год, с точки зрения претендентов на Золотой мяч, выдался очень ровным. При желании, любому из четверки Месси, Левандовский, Бензема, Роналду можно отдать приз, но решать будут респонденты, которые, скорее всего, будут учитывать прошлый сезон, отдавая свой голос. Из комментариев главреда France Football как будто складывается впечатление, что поляк все же получит Золотой мяч. Рядовой футбольный фанат обрадуется восторжествовавшей справедливости, а нонконформисты от мира кожаного мяча в этот раз взгрустнут, что приз достался не самой противоречивой фигуре, хотя и вполне заслуженной.