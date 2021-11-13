Мбаппе - первый игрок за 36 лет, кто оформил хет-трик за Францию

В рамках 9-го тура группы D отбора на ЧМ-2022 сборная Франции разгромно побеждает Казахстан.

Форвард "Ле Бле" Килиан Мбаппе трижды расписался в воротах казахов - нападающему "Пари Сен-Жермен" для этого понадобилось всего лишь 32 минуты матча.

Примечательно, что 22-летний Мбаппе стал первым французским игроком, кто трижды забил в официальной игре за национальную сборную за 36 лет. В последний раз до Килиана хет-триком в футболке сборной отличался Доминик Рошто - 30 октября 1985 года в рамках отбора на ЧМ-1986 фланговый нападающий трижды забил Люксембургу.