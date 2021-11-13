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Мбаппе - первый игрок за 36 лет, кто оформил хет-трик за Францию

Франция
(1 голосов)

Килиан трижды поразил ворота казахов

Мбаппе - первый игрок за 36 лет, кто оформил хет-трик за Францию

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 9-го тура группы D отбора на ЧМ-2022 сборная Франции разгромно побеждает Казахстан.

Форвард "Ле Бле" Килиан Мбаппе трижды расписался в воротах казахов - нападающему "Пари Сен-Жермен" для этого понадобилось всего лишь 32 минуты матча.

Примечательно, что 22-летний Мбаппе стал первым французским игроком, кто трижды забил в официальной игре за национальную сборную за 36 лет. В последний раз до Килиана хет-триком в футболке сборной отличался Доминик Рошто - 30 октября 1985 года в рамках отбора на ЧМ-1986 фланговый нападающий трижды забил Люксембургу.

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В статье: Франция Казахстан Килиан Мбаппе
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Источник:
Gracenote

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Комментарии (1)
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shat (киев)
13.11.2021 в 23:49
какой хет трик ? он же 4 забил
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