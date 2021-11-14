Мбаппе: Я все еще в ПСЖ, я здесь в этом сезоне

Нападающий национальной сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мыслями насчет своего будущего.

– Я провел пять выдающихся лет здесь, я воспользовался каждым моментом и продолжаю делать это.

- Сейчас есть много всего, много больших вызовов, и я уже говорил об этом. Я счастлив как на поле, так и в личной жизни.

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– Так ты остаешься в Париже?

– Я здесь, я все еще здесь, я здесь в этом сезоне, – рассказал форвард.