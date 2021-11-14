Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе: Я все еще в ПСЖ, я здесь в этом сезоне
Только ли в этом сезоне?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий национальной сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мыслями насчет своего будущего.
– Я провел пять выдающихся лет здесь, я воспользовался каждым моментом и продолжаю делать это.
- Сейчас есть много всего, много больших вызовов, и я уже говорил об этом. Я счастлив как на поле, так и в личной жизни.
– Так ты остаешься в Париже?
– Я здесь, я все еще здесь, я здесь в этом сезоне, – рассказал форвард.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Marca
Популярное сейчас
- Матч Украины против Боснии и Герцеговины рассудит арбитр, работавший на финале ЛЧ в прошлом сезоне
- Мороз: Руководство клуба хочет сделать так, чтобы футболисты играли против Динамо
- Заваров: Финны будут стимулировать боснийцев в матче против сборной Украины
- Marca: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...