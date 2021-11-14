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Анри: Я не сравниваю себя с Мбаппе, ненавижу делать это
Тренер рассказал о своем отношении к Килиану
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Легенда сборной Франции Тьерри Анри дал комментарий о форварде "ПСЖ" Килиане Мбаппе:
"Это немного поверхностно, но мы с Килианом прошли через академию Клерфонтен, мы родом из пригорода Парижа и начинали в "Монако". Я не сравниваю себя с ним, ненавижу делать это, но он игрок, которого я очень ценю.
Мбаппе – форвард, который может играть везде впереди. Трудно понять, почему его так критикуют во Франции. Однако то, что произошло в начале сезона, меня обеспокоило, потому что он всегда был профессионалом", – сказал Анри.
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