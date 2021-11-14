  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бензема - о Мбаппе: Мы получаем удовольствие от игры вместе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема - о Мбаппе: Мы получаем удовольствие от игры вместе

Франция
(1 голосов)

Нападающий "Реала" доволен своим партнером

Бензема - о Мбаппе: Мы получаем удовольствие от игры вместе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема дал комментарий об игре с Килианом Мбаппе в составе национальной команды после матча с Казахстаном (8:0):

"Мы с Мбаппе удачно сыграли. Я уже говорил прежде, что мы совместимы.

Мы получаем удовольствие от игры вместе, мы действуем решительно и, играя в командный футбол, помогаем остальным", – сказал Бензема.

Во встрече с казахами Мбаппе забил 4 мяча и отдал один результативный пас на Бензема.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Национальная сборная Казахстана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...