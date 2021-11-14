Бензема - о Мбаппе: Мы получаем удовольствие от игры вместе

Форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема дал комментарий об игре с Килианом Мбаппе в составе национальной команды после матча с Казахстаном (8:0):

"Мы с Мбаппе удачно сыграли. Я уже говорил прежде, что мы совместимы. Мы получаем удовольствие от игры вместе, мы действуем решительно и, играя в командный футбол, помогаем остальным", – сказал Бензема.

Во встрече с казахами Мбаппе забил 4 мяча и отдал один результативный пас на Бензема.