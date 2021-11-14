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Бензема - о Мбаппе: Мы получаем удовольствие от игры вместе
Нападающий "Реала" доволен своим партнером
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема дал комментарий об игре с Килианом Мбаппе в составе национальной команды после матча с Казахстаном (8:0):
"Мы с Мбаппе удачно сыграли. Я уже говорил прежде, что мы совместимы.
Мы получаем удовольствие от игры вместе, мы действуем решительно и, играя в командный футбол, помогаем остальным", – сказал Бензема.
Во встрече с казахами Мбаппе забил 4 мяча и отдал один результативный пас на Бензема.
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Источник:Goal.com
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