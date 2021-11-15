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Президент ПСЖ хочет продать Неймара

Франция
(2 голосов)

Игрок может вернуться в Барселоне

Президент ПСЖ хочет продать Неймара

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи рассматривает вариант продажи форварда Неймара, пишет El Nacional.

По данным источника, функционер хочет обновить состав команды летом 2021 года. Неймар может отправится в клубы АПЛ или вернуться в "Барселону". Сумма трансфера оценивается в 80 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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