Месси – лучший игрок 2021 года по версии читателей Goal.com

Спортивный сайт Goal.com представил рейтинг лучших футболистов 2021 года. В голосовании приняли участие 14 миллионов человек, победил Лионель Месси.

У форварда "ПСЖ" на 24 голоса больше, чем у нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски.

В этом году рейтинг составлялся по итогам голосования, в котором читатели Goal.com выбирали между двумя футболистами. В паре Месси – Роналду долгое время лидировал португалец, но аргентинец выиграл с небольшим преимуществом, набрав 50,1% голосов, а в паре с Левандовским набрал 53,3% голосов против 46,7% у поляка.

Топ-10 лучших игроков 2021 года по версии читателей Goal.com:

1. Лионель Месси("ПСЖ")

2. Криштиану Роналду("Манчестер Юнайтед")

3. Роберт Левандовски("Бавария")

4. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

5. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

6. Эрлинг Холанд ("Боруссия")

7. Карим Бензема ("Реал")

8. Нголо Канте ("Челси")

9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

10. Неймар ("ПСЖ")

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Напомним, что официальная церемония вручения Золотого мяча состоится 26 ноября.