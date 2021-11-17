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Райола об игровом времени Доннаруммы: Думаю, все знают, как эта история закончится

Франция
(1 голосов)

Удивительная загадочность агента

Райола об игровом времени Доннаруммы: Думаю, все знают, как эта история закончится

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Футбольный агент Мино Райола высказался о том, что его клиент Джанлуиджи Доннарумма не всегда играет в стартовом составе "ПСЖ". "У него всё будет хорошо", – сказал он в интервью TuttoMercato.

"Я не знаю, есть ли проблема. Думаю, все знают, как эта история закончится. У Джанлуиджи все будет хорошо.

Нужно проявить немного терпения. Я знаю, что он оказался в ситуации, с которой раньше не сталкивался, но ее можно разрешить только с помощью диалога, постепенно", – сказал Райола.

22-летний голкипер присоединился к "ПСЖ" этим летом, когда срок его контракта с "Миланом" истек. В этом сезоне итальянец отыграл 7 матчей за клуб во всех турнирах, в то время как Кейлор Навас вышел на поле в 11 играх за "ПСЖ".

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В статье: Кейлор Навас Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Источник:
tuttomercatoweb.com

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
17.11.2021 в 21:42
7 игр против 11 Кейлора, по-моему все нормально. А как они вместе со своим алчным агентом хотели?
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