Райола об игровом времени Доннаруммы: Думаю, все знают, как эта история закончится

Футбольный агент Мино Райола высказался о том, что его клиент Джанлуиджи Доннарумма не всегда играет в стартовом составе "ПСЖ". "У него всё будет хорошо", – сказал он в интервью TuttoMercato.

"Я не знаю, есть ли проблема. Думаю, все знают, как эта история закончится. У Джанлуиджи все будет хорошо.

Нужно проявить немного терпения. Я знаю, что он оказался в ситуации, с которой раньше не сталкивался, но ее можно разрешить только с помощью диалога, постепенно", – сказал Райола.

22-летний голкипер присоединился к "ПСЖ" этим летом, когда срок его контракта с "Миланом" истек. В этом сезоне итальянец отыграл 7 матчей за клуб во всех турнирах, в то время как Кейлор Навас вышел на поле в 11 играх за "ПСЖ".