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Месси: Хочу добиться целей, поставленных в ПСЖ, и завершить год наилучшим образом
Подытожил успешный год со сборной
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси в инстаграм поделился эмоциями после выхода на ЧМ-2022 со сборной Аргентины. "В январе, дай бог, снова увидимся", – написал аргентинец.
"Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели – мы поедем на чемпионат мира в Катар. Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем со сборной Аргентины.
Еще раз большое спасибо за всю любовь, что вы всегда дарите нам. В январе, дай бог, снова увидимся. ????
Пришло время сменить фокус, потому что я все еще хочу добиться целей, которые мы поставили в "ПСЖ". Хочу сохранять концентрацию и работать над достижением успехов.
До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!", – написал Месси.
Напомним, что этим летом Месси взял первый крупный международный трофей со сборной Аргентины – КОПА Америка.
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