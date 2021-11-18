  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси: Хочу добиться целей, поставленных в ПСЖ, и завершить год наилучшим образом
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Хочу добиться целей, поставленных в ПСЖ, и завершить год наилучшим образом

Франция
(1 голосов)

Подытожил успешный год со сборной

Месси: Хочу добиться целей, поставленных в ПСЖ, и завершить год наилучшим образом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси в инстаграм поделился эмоциями после выхода на ЧМ-2022 со сборной Аргентины. "В январе, дай бог, снова увидимся", – написал аргентинец.

"Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели – мы поедем на чемпионат мира в Катар. Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем со сборной Аргентины.

Еще раз большое спасибо за всю любовь, что вы всегда дарите нам. В январе, дай бог, снова увидимся. ????

Пришло время сменить фокус, потому что я все еще хочу добиться целей, которые мы поставили в "ПСЖ". Хочу сохранять концентрацию и работать над достижением успехов.

До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!", – написал Месси.

Напомним, что этим летом Месси взял первый крупный международный трофей со сборной Аргентины – КОПА Америка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...