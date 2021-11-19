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Почеттино: Если после десяти минут игры ПСЖ не ведет 3:0, то реакция у всех такая: "Пф, что за разочарование!"

Франция
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Маурисио на связи

Почеттино: Если после десяти минут игры ПСЖ не ведет 3:0, то реакция у всех такая: "Пф, что за разочарование!"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов в интервью изданию L’Equipe.

"Вопрос о нехватке стиля у "ПСЖ" – это где-то даже неуважительно. Это все равно, что сказать журналисту, что у него нет стиля в его статьях. Конечно, он у вас есть, вы профессионал и сидите тут со мной из-за этого. У каждого тренера, от любителя до топ-специалиста, есть свой стиль".

"У моего штаба есть определенный стиль, философия, идеи. Важно то, как и когда можно реализовать наработки. И это зависит от требований боссов клуба. Если вы посмотрите на нашу работу в "Эспаньоле", "Саутгемптоне" или "Тоттенхэме", то увидите стиль игры, который нам нравится".

"Ожидания привели к тому, что еще до начала матча от "ПСЖ" ждут победы, успеха со счетом 5:0. А если после десяти минут "ПСЖ" не ведет 3:0, то реакция у всех такая: "Пф, что за разочарование!" Это неправильно. В футболе ничего не гарантировано, у соперников тоже есть свой уровень и инструменты, чтобы усложнить нам жизнь".

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
RMC Sport

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