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ПСЖ провел переговоры с агентом Франка Кессье

Франция
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Игрок может покинуть Милан и перебраться в парижский клуб

ПСЖ провел переговоры с агентом Франка Кессье

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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо провел переговоры с агентом полузащитника "Милана" Франка Кессье, пишет инсайдер Николо Скира.

Контракт футболиста с "россонери" рассчитан до конца текущего сезона. Стороны не договорились о продлении контракта. Красно-черные готовы продать игрока в январе.

Игрок хотел зарабатывать 9 миллионов евро "чистыми" за сезон при нынешней зарплате в 2,2 миллиона. "Милан" готов предложить ему не более 6 миллионов.

24-летний ивуариец в текущем сезоне провел 12 матчей за "Милан" и забил два мяча.

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В статье: Милан ПСЖ Франк Кесси
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