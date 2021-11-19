ПСЖ провел переговоры с агентом Франка Кессье

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо провел переговоры с агентом полузащитника "Милана" Франка Кессье, пишет инсайдер Николо Скира.

Контракт футболиста с "россонери" рассчитан до конца текущего сезона. Стороны не договорились о продлении контракта. Красно-черные готовы продать игрока в январе.

Игрок хотел зарабатывать 9 миллионов евро "чистыми" за сезон при нынешней зарплате в 2,2 миллиона. "Милан" готов предложить ему не более 6 миллионов.

24-летний ивуариец в текущем сезоне провел 12 матчей за "Милан" и забил два мяча.