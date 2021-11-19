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Месси, Неймар и Рамос тренировались в общей группе
Тем не менее, из предосторожности бразилец не сыграет
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Футболисты "ПСЖ" Лионель Месси, Неймар Жуниор и Серхио Рамос сегодня тренировались в общей группе команды, сообщает L’Équipe. Бразилец не сыграет из предосторожности, так как получил повреждение в сборной.
И аргентинец, и бразилец приняли участие в сегодняшней утренней тренировке, но из-за небольшого повреждения приводящей мышцы бедра в сборной Неймар не сыграет с "Нантом".
Сообщается, что во вчерашнем занятии принял участие защитник Серхио Рамос, еще не дебютировавший за "ПСЖ". Есть надежда, что он попадет в заявку команды на матч с "Нантом".
Также в общей группе тренировались Леандро Паредес, Марко Верратти и Преснель Кимпембе.
Матч состоится завтра в 18:00 по киевскому времени в Париже.
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