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Месси, Неймар и Рамос тренировались в общей группе

Франция
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Тем не менее, из предосторожности бразилец не сыграет

Месси, Неймар и Рамос тренировались в общей группе

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Футболисты "ПСЖ" Лионель Месси, Неймар Жуниор и Серхио Рамос сегодня тренировались в общей группе команды, сообщает L’Équipe. Бразилец не сыграет из предосторожности, так как получил повреждение в сборной.

И аргентинец, и бразилец приняли участие в сегодняшней утренней тренировке, но из-за небольшого повреждения приводящей мышцы бедра в сборной Неймар не сыграет с "Нантом".

Сообщается, что во вчерашнем занятии принял участие защитник Серхио Рамос, еще не дебютировавший за "ПСЖ". Есть надежда, что он попадет в заявку команды на матч с "Нантом".

Также в общей группе тренировались Леандро Паредес, Марко Верратти и Преснель Кимпембе.

Матч состоится завтра в 18:00 по киевскому времени в Париже.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Неймар Нант (Франция) ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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