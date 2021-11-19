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Монако – Лилль 2:2. Княжеский камбек
Чемпион снова оконфузился
Лига 1, 13-й тур
Монако, "Стад Луи ІІ"
"Монако" – "Лилль" 2:2
Голы: Диатта (41), Бен Йеддер (83) – Дэвид (5, пен, 9)
"Монако": Нюбель – Энрике (Якобс, 73), Павлович, Дисаси, Агилар – Диоп, Фофана, Чуамени, Диатта (Мартинш, 46) – Боаду (Бен Йеддер, 72), Фолланд
"Лилль": Грбич – Брадарич, Джало, Фонте, Челик – Веа, Шека (Йылмаз, 90), Андре, Иконе – Дэвид (Лихаджи, 80), Языджи (Ньяссе, 70)
Предупреждения: Павлович (3), Фофана (84) – Челик (7), Дэвид (37), Языджи (68), Веа (73), Ньяссе (85)
Удаление: Павлович (78, вторая жёлтая)
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