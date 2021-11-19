  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Монако – Лилль 2:2. Княжеский камбек
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако – Лилль 2:2. Княжеский камбек

Франция
(1 голосов)

Чемпион снова оконфузился

Монако – Лилль 2:2. Княжеский камбек

Новина українською

Лига 1, 13-й тур

Монако, "Стад Луи ІІ"

"Монако" – "Лилль" 2:2

Голы: Диатта (41), Бен Йеддер (83) – Дэвид (5, пен, 9)

"Монако": Нюбель – Энрике (Якобс, 73), Павлович, Дисаси, Агилар – Диоп, Фофана, Чуамени, Диатта (Мартинш, 46) – Боаду (Бен Йеддер, 72), Фолланд

"Лилль": Грбич – Брадарич, Джало, Фонте, Челик – Веа, Шека (Йылмаз, 90), Андре, Иконе – Дэвид (Лихаджи, 80), Языджи (Ньяссе, 70)

Предупреждения: Павлович (3), Фофана (84) – Челик (7), Дэвид (37), Языджи (68), Веа (73), Ньяссе (85)

Удаление: Павлович (78, вторая жёлтая)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монако Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...