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Месси впервые за три недели попал в заявку ПСЖ на матч Лиги 1
Возвращение травмированного блудного сына
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В рамках 14-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" примет "Нант" на "Парк де Пренс". Главная звезда летного французского трансферного окна Лионель Месси после двух пропущенных матчей все-таки вернулся в заявку парижан.
The Parisian squad to face @FCNantes! ????????????#PSGFCN pic.twitter.com/4zEkXziFqd— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 20, 2021
Отметим, что Месси пропустил два последних поединка "ПСЖ" против "Бордо" (3:2) и "РБ Лейпцига" (2:2) из-за травмы мышцы. Однако нападающий принял участие в недавних двух матчах сборной Аргентины с Уругваем (1:0) и Бразилией (0:0), проведя в сумме 105 минут на поле.
Добавим, что в заявку "Пари Сен-Жермен" не попали Рамос и Доннарумма - оба пока в лазарете.
Поединок между "ПСЖ" и "Нантом" начнется в 18:00.
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