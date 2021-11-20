Лига 1, 14-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" – "Нант" 3:1

Голы: Мбаппе (2), Аппиа (81, автогол), Месси (87) – Коло Муани (76)

"ПСЖ": Навас – Хакими, Керер, Диалло, Бернат – Гейе, Паредес (Данилу, 89), Верратти (Вейналдум, 75) – Месси, Мбаппе, Неймар (Рико, 68)

"Нант": Ляфон – Фабио (Мерлен, 58), Жиротто, Кастеллетто, Коршья (Аппиа, 42) – Чиривелья, Мутуссами (Сипприен, 77) – Коло Муани, Блас, Коко (Жеббель, 77) – Кулибали (Букари, 58)

Предупреждения: Чиривелья (39), Блас (83) – Верратти (71)

Удаление: Навас (65)

Футбол несправедлив, и лучшая возможность в лишний раз в этом увериться – посмотреть матч "Пари Сен-Жермен". К бесконечному объёму индивидуального таланта игроков парижан сегодня прибавился ещё и бездонный запас удачи, поэтому у "Нанта" не было никаких шансов. "ПСЖ" в свою очередь одерживает очередную победу и отрывается в космос от всей остальной Лиги 1.

Тренер "Нанта" Антуан Комбуаре когда-то выводил "ПСЖ" на финал Лиги Чемпионов с капитанской повязкой на руке, и именно он стал первым уволенным наставником столичной команды после прихода катарских денег. Всё это вместе с классной игрой "канареек" на "Парк де Пренс" сегодня заставляло принять сторону "Нанта", но удача в этот вечер от них отвернулась.

Справедливости ради, "ПСЖ" прекрасно начал игру. С голом Мбаппе в дебюте откровенно повезло – дальний удар Паредеса особой угрозы не нёс, зато рикошет от Килиана шансов киперу гостей не оставил. Затем у Месси, Неймара и остальных было море возможностей удвоить счёт, но то попытки завести мяч в ворота вместо удара, то ненужный финт в самый ответственный момент этого сделать не дали.

Вторая половина началась с неожиданной навалы "Нанта". Ситуация усугубилась на 65-й минуте, когда Кейлор Навас невнятно выскочил из ворот и заработал прямое удаление. В отсутствии Доннаруммы, страдающего гастроэнтеритом, пригодился третий кипер Серхио Рико. Испанец успел несколько раз эффектно спасти свои ворота, но на 76-й его усилий уже было мало – Рико отразил удар Коло Муани, но к добиванию француза пяткой уже был не готов.

1:1, "Нант" доминирует, ещё и играет в большинстве. Казалось, Парижу ещё придётся отстаивать право на один набранный пункт. Но в игре вступил гений Лео Месси и очередная порция везения. Месси выскользнул в быструю атаку, подключал Берната по левому краю, но пас аргентинца после рикошета от Аппиа невероятным образом залетел в сетку. Это называется xG 0,0001. И "Нант" в этот процент попал.

Лео было неловко завершить матч на такой дурной ноте, и он вскоре положил уже свой личный первый гол в Лиге 1. Контратака, Мбаппе отпасовал на Месси, а тот с линии штрафной забил свой классический гол в нижний угол. 3:1. 10-я победа Парижа на своём поле на фоне очередного неубедительного матча.