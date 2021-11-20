Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начало положено! Месси забил первый гол за ПСЖ в Лиге 1
Продолжать в таком же духе!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst
Сегодня в матче 14-го тура Лиги 1 "ПСЖ" обыграл "Нант" со счетом 3:1. Свой первый гол в французском чемпионате забил Лионель Месси.
На 87-й минуте матча форвард парижан получил передачу от нападающего Килиана Мбаппе, сместился в центр штрафной площади соперника и точно пробил левой ногой в дальний угол ворот.
Для аргентинца это первый мяч в чемпионате Франции за 6 игр. Он выступает за "ПСЖ" с августа, перейдя в качестве свободного агента из "Барселоны".
Популярное сейчас
- Шахтёр - Рух | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио
- Хацкевич: Луческу предлагали уменьшить нагрузку на тренировках, но он отвечал "Кто выживет - тот будет играть"
- Прогресс Украины. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных
- Жена Абидаля подаст на развод. Эрик изменял ей с ранее избитой футболисткой ПСЖ
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
Новости по теме
- 19:14 Зарубежные Месси, Неймар и Рамос тренировались в общей группе
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 07:09 Украинские Провал Ливерпуля, 500-й гол Златана, волевая Барса. Главные новости за 7 февраля