  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Начало положено! Месси забил первый гол за ПСЖ в Лиге 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Начало положено! Месси забил первый гол за ПСЖ в Лиге 1

Франция
(1 голосов)

Продолжать в таком же духе!

Начало положено! Месси забил первый гол за ПСЖ в Лиге 1

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst

Новина українською

Сегодня в матче 14-го тура Лиги 1 "ПСЖ" обыграл "Нант" со счетом 3:1. Свой первый гол в французском чемпионате забил Лионель Месси.

На 87-й минуте матча форвард парижан получил передачу от нападающего Килиана Мбаппе, сместился в центр штрафной площади соперника и точно пробил левой ногой в дальний угол ворот.

Для аргентинца это первый мяч в чемпионате Франции за 6 игр. Он выступает за "ПСЖ" с августа, перейдя в качестве свободного агента из "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Нант (Нант) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
20.11.2021 в 20:24
Благодаря нашему существованию в видео есть реклама)
Ответить
0
0
Kela (Одесса)
20.11.2021 в 20:19
прорвало
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...