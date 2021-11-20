Начало положено! Месси забил первый гол за ПСЖ в Лиге 1

Сегодня в матче 14-го тура Лиги 1 "ПСЖ" обыграл "Нант" со счетом 3:1. Свой первый гол в французском чемпионате забил Лионель Месси.

На 87-й минуте матча форвард парижан получил передачу от нападающего Килиана Мбаппе, сместился в центр штрафной площади соперника и точно пробил левой ногой в дальний угол ворот.

Для аргентинца это первый мяч в чемпионате Франции за 6 игр. Он выступает за "ПСЖ" с августа, перейдя в качестве свободного агента из "Барселоны".