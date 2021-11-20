Лига 1. Ренн поднялся на вторую строчку, обыграв Монпелье

Лига 1, 14-й тур

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Монпелье" 2:0

Голы: Терье (8), Майер (28)

"Ренн": Гомис - Трюффер, Агерд, Баде, Траоре (Ассиньон, 83) – Тэ, Мартин (Угочукву, 90), Майер (Гирасси, 83) - Терье (Доку, 90), Лаборд, Бурижо

"Монпелье": Омлин – Ристич (Тулер, 89), Сако, Эстев (Козза, 74), Самбия – Джоаккини (Ваи, 46), Саванье, Шотар (Делайе, 89), Молле – Мавидиди, Жермен (Макуана, 46)

Удаление: Саванье (41)

Гаэтан Лаборд может не жалеть о летней смене команды. Летом французский форвард сменил "Монпелье" на "Ренн", и сегодня его новый коллектив не оставил "паладинам" шансов. Непосредственное участие в этом принял и сам Лаборд, ассистировавший Ловро Майеру на старте матча.

"Ренн" решил исход встречи в первые полчаса, забив дважды. Затем у гостей удалился хавбек Тежи Саванье, и игра была закончена. После перерыва хозяева тотально доминировали и могли рассчитывать на мячей 5, но вместо этого занимались расточительством. В частности, Лаборд мог забивать минимум трижды.

"Ренн" выигрывает шестой матч из восьми последних, ни разу при этом не проиграв. Такой рывок команды Бруно Женезио позволяет им забраться на вторую строчку, или просто стать первыми среди равных. "ПСЖ" в далёком космосе с 12-очковым отрывом.