Месси счастлив в ПСЖ и не собирается возвращаться в Барселону

Аргентинский вингер "ПСЖ" Лионель Месси не собирается в будущем возвращаться в "Барселону", за которую он играл больше 15 лет. Игрок считает, что если он покинул команду против своей воли, то дороги назад нет.

Месси хочет играть за "ПСЖ", несмотря на сложности в адаптации. Вингер надеется добиться многих успехов – выиграть Лигу чемпионов и хорошо подготовиться к ЧМ-2022.

Напомним, ранее президент "блауграны" Жоан Лапорта говорил, что не исключает возвращения аргентинца в каталонский клуб.