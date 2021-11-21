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Месси счастлив в ПСЖ и не собирается возвращаться в Барселону
Игрок хочеть добиться успеха в Франции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst
Аргентинский вингер "ПСЖ" Лионель Месси не собирается в будущем возвращаться в "Барселону", за которую он играл больше 15 лет. Игрок считает, что если он покинул команду против своей воли, то дороги назад нет.
Месси хочет играть за "ПСЖ", несмотря на сложности в адаптации. Вингер надеется добиться многих успехов – выиграть Лигу чемпионов и хорошо подготовиться к ЧМ-2022.
Напомним, ранее президент "блауграны" Жоан Лапорта говорил, что не исключает возвращения аргентинца в каталонский клуб.
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