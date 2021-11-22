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Представители Почеттино ведут переговоры с МЮ
Он готов расторгнуть контракт с ПСЖ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Представители главного тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино уже начали переговоры с "Манчестер Юнайтед", сообщает RMC Sport.
Контракт 49-летнего аргентинца с "ПСЖ" действует до 2023 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашение ради возвращения в Англию. Тренер до сих пор проживает в отеле в Париже, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял "Тоттенхэм".
"МЮ" уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, до назначения Уле Гуннара Сульшера, когда искал замену Жозе Моуринью.
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