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Представители Почеттино ведут переговоры с МЮ

Франция
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Он готов расторгнуть контракт с ПСЖ

Представители Почеттино ведут переговоры с МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Представители главного тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино уже начали переговоры с "Манчестер Юнайтед", сообщает RMC Sport.

Контракт 49-летнего аргентинца с "ПСЖ" действует до 2023 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашение ради возвращения в Англию. Тренер до сих пор проживает в отеле в Париже, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял "Тоттенхэм".

"МЮ" уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, до назначения Уле Гуннара Сульшера, когда искал замену Жозе Моуринью.

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В статье: Маурисио Почеттино Манчестер Юнайтед ПСЖ
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