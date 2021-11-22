Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче против Манчестер Сити

Защитник Серхио Рамос имеет шансы дебютировать в составе "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Испанец будет включен в заявку, утверждает L’Equipe.

35-летний испанец, из-за проблем со здоровьем пропустивший начало сезона, будет включен в заявку парижской команды.

Напомним, что Рамос не провел ни одного матча с мая 2021 года. Летом он перешел в "ПСЖ" из "Реала" в качестве свободного агента.