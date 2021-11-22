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Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче против Манчестер Сити
Вероятно, испанец попадет в заявку "парижан"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник Серхио Рамос имеет шансы дебютировать в составе "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Испанец будет включен в заявку, утверждает L’Equipe.
35-летний испанец, из-за проблем со здоровьем пропустивший начало сезона, будет включен в заявку парижской команды.
Напомним, что Рамос не провел ни одного матча с мая 2021 года. Летом он перешел в "ПСЖ" из "Реала" в качестве свободного агента.
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Источник:lequipe.fr
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