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Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче против Манчестер Сити

Франция
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Вероятно, испанец попадет в заявку "парижан"

Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче против Манчестер Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник Серхио Рамос имеет шансы дебютировать в составе "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Испанец будет включен в заявку, утверждает L’Equipe.

35-летний испанец, из-за проблем со здоровьем пропустивший начало сезона, будет включен в заявку парижской команды.

Напомним, что Рамос не провел ни одного матча с мая 2021 года. Летом он перешел в "ПСЖ" из "Реала" в качестве свободного агента.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Манчестер Сити ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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