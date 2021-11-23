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Месси: С радостью вернусь, если смогу внести свой вклад и помочь Барселоне
Лео хочет покинуть ПСЖ?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси ответил на вопрос о том, хочет ли вернуться в "Барселону" в будущем.
"Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в "Барселону". Это мой дом, я собираюсь жить в Барселоне. С радостью вернусь, если смогу внести свой вклад и помочь клубу", — приводит слова Месси Marca.
35-летний аргентинец перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" 10 августа 2021 года. Контракт с парижским клубом был подписан до лета 2023-го с опцией продления еще на год. В нынешнем сезоне нападающий провел 9 матчей за "ПСЖ", в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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