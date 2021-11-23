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ПСЖ связывался с Зиданом на случай ухода Почеттино
Тренер может снова вернуться к тренерской работе
Getty Images / Global Images Ukraine
"ПСЖ" контактировал с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом на случай ухода наставника команды Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.
По информации источника, 49-летний француз является основным кандидатом на замену Почеттино.
В парижском клубе считают, что прагматичный подход и методы работы Зидана идеально подойдут звездной команде, где играют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
При этом нынешний главный тренер "ПСЖ" пока не сообщал руководству клуба о переговорах с "Манчестер Юнайтед".
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