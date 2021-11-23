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ПСЖ связывался с Зиданом на случай ухода Почеттино

Франция
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Тренер может снова вернуться к тренерской работе

ПСЖ связывался с Зиданом на случай ухода Почеттино

Getty Images / Global Images Ukraine

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"ПСЖ" контактировал с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом на случай ухода наставника команды Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По информации источника, 49-летний француз является основным кандидатом на замену Почеттино.

В парижском клубе считают, что прагматичный подход и методы работы Зидана идеально подойдут звездной команде, где играют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

При этом нынешний главный тренер "ПСЖ" пока не сообщал руководству клуба о переговорах с "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) ПСЖ
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