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ПСЖ проведет переговоры с Почеттино в конце недели

Франция
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Руководство клуба хочет внести ясность в ситуацию

ПСЖ проведет переговоры с Почеттино в конце недели

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "ПСЖ" планирует провести встречу с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Переговоры запланированы на конец этой недели, сообщает RMC Sport.

В парижском клубе хотят прояснить позицию тренера и узнать его дальнейшие планы.

Контракт 49-летнего аргентинца с "ПСЖ" действует до 2023 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашение ради возвращения в Англию.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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