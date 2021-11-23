ПСЖ проведет переговоры с Почеттино в конце недели

Руководство "ПСЖ" планирует провести встречу с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Переговоры запланированы на конец этой недели, сообщает RMC Sport.

В парижском клубе хотят прояснить позицию тренера и узнать его дальнейшие планы.

Контракт 49-летнего аргентинца с "ПСЖ" действует до 2023 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашение ради возвращения в Англию.