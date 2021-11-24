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Карим Бензема получил тюремный срок. За что судили звезду Реала?
Темнейшая история из жизни самого яркого игрока сливочных в 2021-м
Уголовный суд Версаля вынес решение по нападающему мадридского "Реала" и сборной Франции Кариму Бензема по шантажу бывшего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. Один из главных претендентов на Золотой мяч 2021 года приговорен к году условно плюс оштрафован на 75 тысяч евро.
Но с чего все начиналось? Роман Синчук подробно рассказал обо всех действующих лицах в этой мутной истории, как сам Бензема оказался в этой компании и почему может быть доволен тем наказанием, которое получил. Ведь французские прокуроры хотели дать футболисту до пяти лет тюрьмы.
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