Карим Бензема получил тюремный срок. За что судили звезду Реала?

Уголовный суд Версаля вынес решение по нападающему мадридского "Реала" и сборной Франции Кариму Бензема по шантажу бывшего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. Один из главных претендентов на Золотой мяч 2021 года приговорен к году условно плюс оштрафован на 75 тысяч евро.

Но с чего все начиналось? Роман Синчук подробно рассказал обо всех действующих лицах в этой мутной истории, как сам Бензема оказался в этой компании и почему может быть доволен тем наказанием, которое получил. Ведь французские прокуроры хотели дать футболисту до пяти лет тюрьмы.