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Карим Бензема получил тюремный срок. За что судили звезду Реала?

Франция
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Темнейшая история из жизни самого яркого игрока сливочных в 2021-м

Карим Бензема получил тюремный срок. За что судили звезду Реала?

UA-Футбол
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Уголовный суд Версаля вынес решение по нападающему мадридского "Реала" и сборной Франции Кариму Бензема по шантажу бывшего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. Один из главных претендентов на Золотой мяч 2021 года приговорен к году условно плюс оштрафован на 75 тысяч евро.

Но с чего все начиналось? Роман Синчук подробно рассказал обо всех действующих лицах в этой мутной истории, как сам Бензема оказался в этой компании и почему может быть доволен тем наказанием, которое получил. Ведь французские прокуроры хотели дать футболисту до пяти лет тюрьмы.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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DesnaUA (Чернигов)
24.11.2021 в 15:51
Заголовок конечно придумали....Вы отличает тюрьму от условного,его что посадили?Штраф уплатит и будет в футбол дальше играть.Ляп трусами об асфальт называется
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