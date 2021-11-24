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Зидан отклонил предложение ПСЖ

Франция
Обновлено
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Тренер не хочет возглавлять парижан

Зидан отклонил предложение ПСЖ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Зинедин Зидан отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" возглавить клуб, пишет AS.

По информации источника, французского специалиста не смогли уговорить возглавить команду в текущем сезоне, несмотря на перспективный проект развития и твердое первое место в турнирной таблице лиги 1.

Контракт 49-летнего аргентинца с французским клубом действует до 2023 года.

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В статье: Зинедин Зидан ПСЖ
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