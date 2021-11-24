Франция
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Зидан отклонил предложение ПСЖ
Тренер не хочет возглавлять парижан
Faisal HQ / Автор неизвестен
Зинедин Зидан отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" возглавить клуб, пишет AS.
По информации источника, французского специалиста не смогли уговорить возглавить команду в текущем сезоне, несмотря на перспективный проект развития и твердое первое место в турнирной таблице лиги 1.
Контракт 49-летнего аргентинца с французским клубом действует до 2023 года.
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