Зидан отклонил предложение ПСЖ

Зинедин Зидан отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" возглавить клуб, пишет AS.

По информации источника, французского специалиста не смогли уговорить возглавить команду в текущем сезоне, несмотря на перспективный проект развития и твердое первое место в турнирной таблице лиги 1.

Контракт 49-летнего аргентинца с французским клубом действует до 2023 года.