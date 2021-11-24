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Ванда Нара: Икарди сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся
Подробности какого-то фантастического сюжета
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Ванда Нара, жена и агент нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, заявила, что футболист был готов завершить карьеру в случае расставания, передает Николо Скира. "Я верю в его раскаяние и слепо доверяю Мауро", – сказала девушка.
La rivelazione bomba di #WandaNara: “#Icardi mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio. China? È stato l'errore della sua vita. Credo nel suo rammarico e mi fido ciecamente di Mauro. Non starei mai con un uomo per soldi" @Su_Gimenez— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 24, 2021
"Икарди сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся.
Чина Суарес – ошибка всей его жизни. Я верю в его раскаяние и слепо доверяю Мауро. Я бы никогда не вступила в отношения с мужчиной из-за денег", – сказала Ванда.
Напомним, что недавно стало известно, что Икарди изменил своей жене, с которой у него двое детей. Паре угрожало расставание и игрок даже хотел покинуть парижский клуб, чтобы сфокусироваться на отношениях с Вандой.
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