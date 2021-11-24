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Ванда Нара: Икарди сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся

Франция
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Подробности какого-то фантастического сюжета

Ванда Нара: Икарди сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Ванда Нара, жена и агент нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, заявила, что футболист был готов завершить карьеру в случае расставания, передает Николо Скира. "Я верю в его раскаяние и слепо доверяю Мауро", – сказала девушка.

"Икарди сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся.

Чина Суарес – ошибка всей его жизни. Я верю в его раскаяние и слепо доверяю Мауро. Я бы никогда не вступила в отношения с мужчиной из-за денег", – сказала Ванда.

Напомним, что недавно стало известно, что Икарди изменил своей жене, с которой у него двое детей. Паре угрожало расставание и игрок даже хотел покинуть парижский клуб, чтобы сфокусироваться на отношениях с Вандой.

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В статье: Мауро Икарди ПСЖ Ванда Нара
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