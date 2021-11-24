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Вальбуэна о шантаже: Сборная не поддержала меня. Раньше Ле Гре лизал мои бутсы

Франция
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Пострадавший обижен действиями сборной

Вальбуэна о шантаже: Сборная не поддержала меня. Раньше Ле Гре лизал мои бутсы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна раскритиковал президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который после приговора форварду "Реала" Кариму Бензема поддержал нападающего. "Возможно он(Ле Гре) просто потерял мой номер", – заявил игрок.

"Я был очень удивлен, даже если сейчас меня ничего не удивляет. Я получал очень мало поддержки от сборной Франции. Даже если она и не участвовала в этом деле напрямую. А мистер Ле Гре... Когда у меня в сборной все было хорошо, он лизал мои бутсы. Когда я пропал с радаров, он стал призраком. Возможно, он просто потерял мой номер.

Я много лет был частью сборной Франции и хорошо играл. Меньшее, что можно сделать, – позвонить со словами поддержки. Я не получил ничего. Считаю это позором, потому что я жертва. Это действительно так, даже если некоторые до сих пор сомневаются.

Это дело стоило мне года или двух лет в сборной. Я был прав с самого начала. Спорт всегда был моим приоритетом. Сложно, когда тебя убирают из сборной таким образом", – сказал Вальбуэна.

Напомним, что Бензема был признан виновным в деле о шантаже Матье Вальбуэна и приговорен к 1 году тюрьмы условно и выплате штрафа в 75 тысяч евро.

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В статье: Франция Карим Бензема Матье Вальбуэна Реал (Мадрид) Ноэль Ле Гре
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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