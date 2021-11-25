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Источник: Зидан не хочет работать в ПСЖ под контролем Леонардо
Специалисту нужна свобода действий
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Зидан хочет получить полную свободу действий, если будет назначен в "ПСЖ", сообщает Foot Mercato. Бывший тренер "Реала" не хотел бы работать под контролем Леонардо.
Сообщается, что если Зидан решится на работу в Париже, то хотел бы иметь определенную свободу действий, а не зависеть от решений Леонардо, как это было в случае с Томасом Тухелем и Почеттино.
Напомним, что "ПСЖ" рассматривает Зинедина Зидана в качестве главного претендента на роль главного тренера, так как в услугах Маурисио Почеттино заинтересован "Манчестер Юнайтед".
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