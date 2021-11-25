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Ротен - о Месси, Неймаре и Мбаппе в матче с Сити: Проблема в том, что их не было на поле

Франция
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Вчера "париж" выдал действительно сумбурный матч

Ротен - о Месси, Неймаре и Мбаппе в матче с Сити: Проблема в том, что их не было на поле

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен высказался об игре нападающих "ПСЖ" Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2). "Мы не увидели ничего", – приводит его слова RMC Sport.

"Я не ждал, что "ПСЖ" изменится моментально, ведь Почеттино старается сделать что-то с тактикой, его уважают футболисты. Я ждал, что "ПСЖ" будет играть с очень низким блоком, а это вредит атакующей тройке.

И я подумал, что если бы двое из трех этих игроков были сейчас в такой форме, как Мбаппе, если бы Месси или Неймар взяли больше от него, то "ПСЖ" смог бы сделать что-то похожее на старт сезона в Лиге чемпионов.

Проблема в том, что Месси, Неймара и Мбаппе не было на поле. Это случилось по многим причинам. Не знаю, во вложениях ли дело, в схемах, в сплоченности, в желании помогать другому... Мы не увидели ничего.

Рождественская елка, которая, как казалось, была установлена в начале сезона, рухнула почти сразу", – сказал Ротен.

Напомним, что "ПСЖ" проиграл во вчерашнем матче в гостях против "Манчестер Сити" (1:2). После 5 туров "парижане" идут на 2 месте с 8 очками.

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В статье: Лионель Месси Неймар Маурисио Почеттино Манчестер Сити Жером Ротен ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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